Camera’s in reclamezuilen? Dat mag niet zomaar

De Autoriteit Persoonsgegevens roept de reclamebranche op om maatregelen te nemen in naleving van de privacywet. De toezichthouder doet dit na de commotie van een paar maanden geleden, toen bekend werd dat een grote exploitant camera’s in billboards inzette om argeloze voorbijgangers te filmen.

In een brief aan de reclamebranche heeft de Autoriteit uitleg gegeven over de regels van de privacywetgeving. Volgens een woordvoerder was dat hard nodig omdat er vanuit de branche zelf veel vragen zijn. Een en ander kwam in september vorig jaar in een stroomversnelling door een test van marktleider Exterion Media (voorheen CBS Outdoor). Op stations, bij bushokjes en in grote winkelcentra in Nederland werden digitale reclamezuilen voorzien van camera’s die het passerende publiek in de gaten hielden. Zij hielden op die manier in de gaten hoeveel mensen er naar een bepaalde uiting kijken en hoe lang ze dat doen.

En dat niet alleen; de camera’s legden wel degelijk meer vast dan alleen de hoeveelheid mensen die naar een reclame kijken, zo vertelde marketingdirecteur Guy Grimmelt tegenover de Volkskrant. Ook het geslacht, schatting van leeftijd en kijkduur werden geregistreerd. Niet onlogisch: dit is bijzonder waardevolle informatie voor adverteerders, die tot voor kort in het duister tastten over de effectiviteit van hun buitenreclame. Juist die extra informatie maakt de toepassing controversieel. Grimmelt benadrukte echter dat zijn bedrijf de beelden niet bewaart: ‘Als de politie bij ons zou aankloppen, kunnen we niets leveren.’

Hoge uitzondering

Op het moment dat mensen herkenbaar in beeld komen, is er hoe dan ook sprake van verwerking van persoonsgegevens en moet een bedrijf aan de privacywetgeving voldoen. Alleen bij hoge uitzondering is er geen toestemming van passanten nodig. Dat is het geval als de camera’s of sensoren puur bedoeld zijn voor het tellen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens kan in zo’n geval worden gekozen voor een infraroodcamera. De AP heeft overigens zelf geen onderzoek gedaan naar de techniek die Exterion inzet in zijn zuilen.

Het eerdere verweer van Exterion dat voorbijgangers niet herkenbaar in beeld kwamen, houdt volgens de AP geen stand: ‘Ook als de beelden van de camera onmiddellijk op de sensor worden geanonimiseerd, en bijvoorbeeld alleen aantallen van passanten worden vastgelegd, is sprake van een verwerking van persoonsgegevens.’ Dat betekent dat de zuil-exploitant expliciete toestemming nodig heeft, bijvoorbeeld via een QR-code die op de zuil staat.

Exterion schakelde in september, na de commotie, zijn camera’s al ‘tijdelijk’ uit. De reden was destijds ‘de ontstane commotie’. Een woordvoerder van het bedrijf zegt de zienswijze van de AP te betreuren, ‘zeker gezien het feit dat de autoriteiten in diverse andere Europese landen anders hebben besloten’. Exterion gaat met zijn softwareleveranciers bekijken hoe het met de uitspraak van de AP om kan gaan. ‘Tot die tijd blijven we netjes aan de wet voldoen en blijven de camera’s uit.’