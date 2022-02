Cambodja begint met internetcensuur in Chinese stijl: ‘funest voor laatste restje vrijheid van meningsuiting’

Inwoners van Sihanoukville, in het zuidwesten van Cambodja, met op de achtergrond door China gefinancierde nieuwbouw. Cambodja is politiek en economisch verstrengeld geraakt met China. Beeld Getty

Vanaf woensdag gaat al het onlineverkeer in Cambodja via een speciale toegangspoort, de zogenoemde Nationale Internet Gateway (NIG). Via dat filter wordt gecontroleerd of inhoud strijdig is met ‘de nationale veiligheid, het innen van belastingen en behoud van de sociale orde, cultuur en nationale tradities’. Het nieuwe systeem, dat een jaar geleden werd aangekondigd, wordt ingevoerd voordat plaatselijke verkiezingen in juni en landelijke verkiezingen volgend jaar worden gehouden.

Het is een grote aanscherping van de overheidscontrole op meningsuiting. Al langer bestaande wetten rond internetgebruik worden vooral ingezet tegen critici van premier Hun Sen, die al drie decennia zonder noemenswaardige oppositie regeert. Vorig jaar zijn volgens de ngo Cambodjaans Centrum voor Mensenrechten (CCHR) wegens online-berichten zeker 35 mensen gearresteerd. Daarvan werden 21 internetgebruikers, onder wie milieuactivisten en een rapper, veroordeeld.

Huawei

De Cambodjaanse overheid past nu nog ouderwetse methodes van internetcensuur toe, door webpagina’s te blokkeren, de snelheid van het internet te vertragen of de toegang tot internet af te snijden. Een toegangspoort als NIG biedt extra mogelijkheden om internetgebruikers in de gaten te houden. Dit betreft online-toezicht, het onderscheppen van digitale communicatie en het verzamelen van grote hoeveelheden privacygevoelige data, die later kunnen worden gebruikt om internetgebruikers op te sporen en te bestraffen.

Of het onderontwikkelde Cambodja technisch genoeg in huis heeft om een verfijnd systeem van internetcensuur naar Chinees voorbeeld in te voeren, is de vraag. Welke overheidsdiensten zich met NIG bezighouden, is onduidelijk. Maar de Chinese overheid staat erom bekend landen die economisch met Beijing samenwerken ook allerlei digitale veiligheidssystemen aan te bieden, afkomstig van Chinese techgiganten zoals Huawei en andere Chinese makers van surveillance-apparatuur.

Marinebasis

Cambodja is politiek en economisch verstrengeld geraakt met China. Beijing betaalt de aanleg van een marinebasis bij het havenplaatsje Ream, die volgens recente satellietbeelden wordt uitgebaggerd zodat ook grotere marineschepen kunnen aanmeren. China wordt ervan beschuldigd met een geheime deal het exclusieve recht op Ream voor zijn eigen marine te hebben geregeld, wat Beijing ontkent.

De wettelijke infrastructuur waarmee de Cambodjaanse overheid internet onder controle wil krijgen, vertoont sterke gelijkenissen met de Chinese situatie, waar vaag geformuleerde en breed te interpreteren wetten scherp en gericht worden toegepast op critici. Internetbedrijven die actief zijn in Cambodja zijn verplicht al hun dataverkeer te laten lopen via NIG, dat als een toegangspoort functioneert. Net als in China lopen bedrijven die niet meewerken, de kans hun vergunningen kwijt te raken.

Volgens drie speciale rapporteurs van de VN over Cambodja, mensenrechten en vrijheid van meningsuiting, zijn de Cambodjaanse wetten echter in tegenspraak met internationale normen op mensenrechtengebied en verschillende verdragen die Cambodja heeft ondertekend. De VN dringen erop aan eerst de slechte mensenrechtensituatie in Cambodja te verbeteren, voordat nieuwe digitale censuur wordt ingevoerd.