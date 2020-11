Calabrië verslijt drie gezondheidscommissarissen in tien dagen

Catanzaro, de stad in Calabrië. De beoogde coronacommissaris zegde af omdat zijn vrouw hier niet heen wilde verhuizen. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Nog geen 24 uur na zijn benoeming besloot Eugenio Gaudio dinsdag om de baan van commissaris toch maar niet te nemen. ‘Mijn vrouw wil niet naar Catanzaro verhuizen,’ luidde de verklaring van de ex-rector van de Sapienza universiteit in Rome. Daarmee was hij de derde afzwaaiende gezondheidscommissaris binnen tien dagen, in een bestuurlijke soap die komisch zou zijn als hij zich niet middenin een gezondheidscrisis af had gespeeld.

Het begon allemaal op 7 november met commissaris Saverio Cotticelli, voormalig generaal van de carabinieri, die er voor een draaiende camera achter kwam dat hij verantwoordelijk was voor het covid-bestrijdingsplan. ‘Moest ik dat doen?’ stamelde hij bedremmeld. Tot dan toe dacht hij dat het de taak van de regering in Rome was. Premier Conte ontsloeg hem op staande voet.

Daarna was het de beurt aan Giuseppe Zuccatelli, van wie binnen een paar uur compromitterende beelden opdoken: een video van een paar maanden oud waarin hij het nut van mondkapjes ontkende en stellig beweerde dat je het virus alleen over kan dragen door ‘een kwartier met elkaar te tongzoenen’. Hij nam maandag ontslag, na een telefoontje van de minister uit Rome.

De coronasituatie in Calabrië, dat al een paar weken onder de ernstigste categorie van ‘rode zone’ valt, is zorgwekkend. Niet zozeer vanwege het aantal infecties, dat niet veel hoger is dan in andere regio’s, maar vooral vanwege de berucht zwakke gezondheidszorg. In 2010 koos de Italiaanse regering ervoor om de zorg in Calabrië, normaal op regionaal niveau geregeld, naar zich toe te trekken vanwege corruptie, grote schulden en verdenkingen van maffia-infiltratie in het gezondheidssysteem.

Dinsdagmiddag werd bekend dat Gino Strada, arts en oprichter van de ngo Emergency, naar Calabrië gaat om de crisis in goede banen te leiden – niet als gezondheidscommissaris, maar als noodhulp. Normaal gesproken werkt Strada in gebieden als Sudan en Afghanistan. Een warm welkom hoeft hij in het zuiden van zijn eigen land niet te verwachten, maakte de regiogouverneur meteen duidelijk: ‘Gino Strada? Over mijn lijk. We hebben geen behoefte aan missionarissen, Calabrië is geen Afghanistan.’