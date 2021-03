Cabinepersoneel van zwaar verliesgevend Ryanair levert loon in om baan te behouden

IATA: internationale luchtvaart ging in januari van de regen in de drup

Het nieuwe jaar is voor de internationale luchtvaart desastreus begonnen, meldt de brancheorganisatie IATA. Het aantal passagiers in januari lag 85,6 procent lager dan een jaar eerder en net iets lager dan in december. Het vliegverkeer in Azië en het Verre Oosten liep de zwaarste klappen op, met een daling van bijna 95 procent. In deze regio ligt het aantal vluchten al zeven maanden op een extreem laag niveau. Europa kampte met een daling van het aantal vluchten met ruim 82 procent.

‘2021 is slechter begonnen dan 2020 eindigde en dat zegt veel. Zelfs terwijl het tempo van vaccinatieprogramma’s stijgt zetten nieuwe virusvarianten regeringen aan tot verdere reisbeperkingen’, aldus IATA-directeur Alexandre de Juniac. ‘De onzekerheid over hoelang die restricties van kracht blijven hebben een impact op toekomstige reizen.’ Het aantal boekingen in februari liep met ruim driekwart terug, vergeleken met een jaar eerder.

Er is een klein lichtpuntje voor de sector: het vrachtvervoer kwam in januari terug op het niveau van vóór de coronacrisis en steeg zelfs 1,1 procent boven de vraag in januari 2019 (een vergelijking met vorig jaar valt niet te maken, omdat het vrachtvervoer door de lucht toen al werd getroffen door de corona-uitbraak). De capaciteit aan laadruimte ligt nog altijd iets lager dan voor de pandemie uitbrak. De helft van de luchtvracht gaat doorgaans mee in de buik van passagiersvliegtuigen en aangezien die minder vliegen is de capaciteit daar kleiner.