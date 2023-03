Cabaretier Fred Florusse, bekend van het taboedoorbrekende Don Quishocking, overleden

Fred Florusse in 1983. Beeld ANP

Cabaretier, acteur en regisseur Fred Florusse is dinsdagmiddag op 85-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Florusse werd bekend als lid van het befaamde Don Quishocking, de cabaretgroep die in de jaren zeventig van de twintigste eeuw furore maakte in Nederland met maatschappelijk geëngageerd cabaret met literair hoogstaande teksten.

Florusse werd in 1938 in Vlissingen geboren, in een arbeidersgezin dat het niet breed had. Na een studie bedrijfseconomie in Eindhoven werd hij bedrijfseconoom bij Philips. In Eindhoven ontstond ook zijn interesse in cabaret. In 1967 sloot hij zich aan bij cabaretgroep Don Quishocking, die verder bestond uit George en Anke Groot, Jacques Klöters en Pieter van Empelen. In 1968 won Don Quishocking het cabaretfestival Cameretten in Delft, in het jaar dat de formatie Neerlands Hoop in Bange Dagen van Freek de Jonge en Bram Vermeulen vijfde werd.

Don Quishocking bracht taboedoorbrekend cabaret. Thema’s als seks, religie, koningshuis en oorlog kwamen aan de orde in liedjes, sketches en snedige crosstalks. Naast het spelen in de voorstellingen nam Fred Florusse ook de zakelijke leiding van Don Quishocking op zich. Het ging zo voorspoedig in het theater dat hij in 1970 ontslag nam bij Philips. Tot aan 1982 maakte Don Quishocking acht theaterprogramma’s. De leden van Don Quishocking waren verschillend qua karakters en politieke overtuiging. Het werd gezien als de kracht van het gezelschap, maar toen George en Anke Groot zich begin jaren 80 aansloten bij de spirituele Bhagwanbeweging, viel het gezelschap uiteen.

Over de auteur Joris Henquet is theaterrecensent van de Volkskrant. Hij schrijft sinds 2011 voornamelijk over cabaret, stand-upcomedy en musical.

Na zijn tijd bij Don Quishocking bleef Fred Florusse actief binnen het theater, als acteur. In 1983 speelde hij Nap de La Mar, de vader van de legendarische actrice Fien de La Mar, in de biografische musical Fien. Later werd Florusse de regisseur van cabaretcollega’s als Hans Dorrestijn, Joke Bruijs, Jack Spijkerman, Paul de Leeuw, Karin Bloemen en Simone Kleinsma. In 1996 vertaalde hij de musical Singin’ in the Rain. In 1998 schreef hij liedteksten voor een musicalbewerking van het boek Jan Rap en z’n Maat van Yvonne Keuls.

Sinds 1972 was Florusse een spil binnen de Vara-radio: jarenlang was hij als schrijver betrokken bij de satirische onderdelen van het legendarische radioprogramma In de rooie Haan. Hij stond aan de wieg van ‘De Stamtafel’, een vast onderdeel waarin cabaretiers de week doornemen en soms bekendheden imiteren. Dat legde de basis voor het cabaret van het huidige NPO Radio 2-programma Spijkers met koppen. Op tv vormde Florusse samen met Jantine de Jonge in de jaren tachtig de eerste presentatoren van SchoolTV Weekjournaal.

In zijn latere jaren heeft Florusse zijn kennis en ervaring ruimhartig gedeeld met jongere cabaretiers en kleinkunstenaars. Hij gaf les aan de kleinkunstacademie in Amsterdam, was betrokken bij projecten voor het Amsterdams Kleinkunst Festival en in het theater bracht hij colleges over de cabaretgeschiedenis, en hommages aan grootheden als dichter Willem Wilmink. De gemene deler in al deze projecten was de grote liefde van Fred Florusse voor het theater.