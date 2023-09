BVNL wil ‘nooit meer coronamaatregelen’ en ook geen stikstofbeleid

Lijsttrekker Wybren van Haga (rechts) en Richard de Mos tijdens een BVNL-bijeenkomst in Utrecht. Beeld ANP

Ook Belang van Nederland heeft het verkiezingsprogramma klaar. De partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga (voorheen VVD en FvD) wil een asielstop (‘Nederland kan de eindeloze toestroom niet meer aan') en verder heel veel dingen niet: nooit meer coronamaatregelen, geen stikstofbeleid (‘technisch gezien is er geen stikstofprobleem') en geen einde aan de gaswinning in Groningen: ‘Het gasveld in Groningen kan veilig open gehouden worden door te produceren op een laag productieniveau van bijvoorbeeld 12 miljard kubieke meter per jaar’.

Daarmee onderscheidt BNVL zich op vele fronten, meer dan elke andere partij, met standpunten die fundamenteel afwijken van wat de overgrote meerderheid in de Tweede Kamer vindt. De partij profileert zich als een ‘klassiek liberale’ beweging die radicaal pleit voor een kleinere overheid. ‘Jarenlang hebben we kunnen genieten van zwaarbevochten grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om te demonstreren en de vrijheid om zelf te bepalen wat je met je lichaam doet. Maar na decennialang diep socialistisch beleid is ons mooie Nederland doodziek.’