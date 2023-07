Buurtkamperen is steeds populairder: ‘Bij het kampvuur klets je met iedereen’

Buurtcamping in de wijk Lewenborg in Groningen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Fiene (11) ondervond meteen de eerste avond al de voordelen van een weekendje kamperen in de buurt. Met haar zusje Ella (8), vriendin Lena (11) en vader Jetse brachten ze de nacht door op de buurtcamping van hun Groningse wijk Lewenborg. ‘We waren onze matrassen vergeten. Gelukkig zijn we vlak bij huis.’

Het campinggevoel blijkt er niet onder te lijden. ‘Het kampvuur was zo hoog gisteravond’, zegt Ella, terwijl ze een hand tot boven haar schouder houdt. Het is pas half elf ’s ochtends, toch kijkt ze al uit naar vanavond: de bonte avond. ‘Dan gaan we weer marshmallows roosteren en de Macarena doen.’

Het verschijnsel bestaat al een decennium, maar niet eerder waren er zoveel buurtcampings als dit jaar: 65 stuks, verspreid over heel Nederland. Het zijn driedaagse tentenkampen in parken en op veldjes, georganiseerd voor en door buurtbewoners, met als doel de lokale sociale samenhang te stimuleren, ontmoetingen te bevorderen en bubbels te doorbreken.

Primitief sanitair

In Groningen is voor het vierde jaar achtereen een camping opgezet tussen het clubhuis van de scouting en een kinderboerderij aan de rand van Lewenborg, een wijk ten noordoosten van het centrum. Dit jaar zijn er 102 gasten, vertelt wijkbewoner en campingcoördinator Ingrid Blink (38), terwijl een workshop van jeugdcircus Santelli in volle gang is. ‘De wijk is een klein dorp. De saamhorigheid, daar gaat het om.’

De workshop van kindercircus Stanelli op de buurtcamping in het Groningse Lewenborg. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Ja, het sanitair is wat primitief. Er is alleen een toilet, maar geen douche. ‘Maar dat hoort wel een beetje bij kamperen’, vindt vrijwilliger van het eerste uur Juul Baller (67). Woensdag heeft hij de bonte verzameling koepel-, tunnel-, en bungalowtenten opgezet. De meeste zijn gedoneerd. ‘Vorig jaar was het vooral met de bungalows nog een beetje hannesen. Gelukkig heb ik toen markering op de stokken aangebracht.’

Hij ziet in de campinggasten een dwarsdoorsnede van de wijk. ‘Alle standen en kleuren.’ Eenderde van de plekken op de buurtcamping is gereserveerd voor mensen die minder te besteden hebben, zoals die er zeker ook in Lewenborg zijn. Ze betalen half tarief: 17,50 euro voor het hele weekend. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis.

Sociale scheidslijnen

Ze worden flink vermaakt, met een programma dat bestaat uit schatzoeken, levend stratego, een sportworkshop, een wandeling met de boswachter en het onvermijdelijke kampvuur. ‘Voor sommige gezinnen is dit hun vakantie’, zegt Blink. Uit onderzoek in opdracht van de landelijke buurtcampingstichting De Buurt blijkt dat dit geldt voor bijna eenderde van de buurtcampingbezoekers. Blink: ‘Maar bij een kampvuur merk je dat niet en klets je met iedereen.’

In het tijdelijke domein van trainingsbroeken en slippers vervagen sociale scheidslijnen. ‘Ik heb veel mensen hier weleens gezien, maar ik wist niet hoe ze heetten’, zegt Fiene. Haar zusje heeft gisteravond al een nieuw vriendinnetje gemaakt.

Zo simpel kan het zijn, zegt hun vader Jetse Goris. ‘Lekker rommelig, zo ontstaan vaak de leukste dingen.’ Als onderzoeker op het gebied van gezondheid weet hij: ‘Juist in geïndividualiseerde tijden doet gemeenschapszin ertoe.’ Al heeft dochter Fiene andere zorgen. ‘Waar is mijn tandenborstel?’

Mascotte

In koekenpannen met een doorsnee van een meter worden ondertussen de eerste pannenkoeken gebakken. De ochtend is al halverwege als de jongste kinderen proberen campingmascotte Louis de Leeuw wakker te brullen. Een kwartiertje later stommelt hij uit z’n hol. Welke wijkbewoner in het dierenpak schuilgaat, is een goed bewaard geheim.

Hanneke Mos hoopte net wat bladzijden te lezen in een thriller van Simone van der Vlugt. ‘Maar ik vind het toch te leuk even mee te doen met de circusworkshop.’ Voor haar gezin liggen later deze zomer nog twee weken Zeeland in het verschiet. Toch wilde ze na hun eerste kennismaking vorig jaar de buurtcamping niet missen.

‘Het is gewoon een gezellig samenzijn, zonder gekkigheid en zonder tv. Dat is ook wel eens fijn. En er wordt niet eens om gezeurd.’

Behalve spelletjes konden bezoekers van de buurtcamping ook bezig met textiel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Luifelleed

Dicht bij huis of niet: kampeerders blijven overgeleverd aan de elementen. ‘Zoveel regen als dit jaar hebben we nog nooit gehad’, zegt Blink. ‘Maar de kinderen maakt het niet veel uit, die stonden gisteren al te springen in de plassen.’

Om de moed erin te houden zingt The Lovin’ Spoonful over Summer in the City. Maar rond het middaguur komt het water plots weer met bakken uit de hemel. De jonge beheerder Rick Lo (18) haast zich om het brandhout voor vanavond onder een dak te krijgen. Luifelleed treft het boek van Hanneke Mos: Simone van der Vlugt houdt het niet droog.

‘En dat noemt Buienradar dan ‘miezer’, zucht vrijwilliger Juul Baller. ‘Ik hoop dat het morgen als ik de tenten ga afbreken wat droger is.’