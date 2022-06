Buurlanden steken stokje voor Servische flirt en ondertekening gasdeal met Rusland

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov met de Servische president Vucic, na een persconferentie in Belgrado op 10 oktober vorig jaar. Beeld Darko Vojinovic / AP

De Russische minister had maandag in Belgrado willen zijn, onder meer om met president Aleksandar Vucic verder te praten over gas. De Servische president onderhoudt warme banden met Rusland en belde eind mei nog met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Tijdens dat gesprek bereikte Vucic naar eigen zeggen een ‘zeer voordelige’ overeenkomst voor gasleveringen.

De bespreking van de details en de ondertekening van de deal hadden tijdens Lavrovs bezoek plaats kunnen vinden, als drie buurlanden van Servië daar geen stokje voor hadden gestoken. EU-lid Bulgarije had het luchtruim, in lijn met de rest van unie, al sinds februari gesloten voor Rusland en brengt die sanctie nu dus in praktijk, net als niet-EU-leden Montenegro en Noord-Macedonië.

Servië is het enige Europese land dat partij kiest voor Rusland en zich weigert aan te sluiten bij de EU-sancties. Onder de in april herkozen Vucic dreef het land de afgelopen tien jaar steeds verder naar het Kremlin, dat wederdiensten aan Servië bewijst met goedkoop gas, maar ook door in de Verenigde Naties de erkenning van de Servische aartsvijand Kosovo consequent te blokkeren.

EU-kandidaat

Sinds het uitbreken van de oorlog oefent de Europese Unie veel druk uit op Servië, dat al jaren kandidaat-EU-lid is, om de nieuwe sancties tegen Rusland te steunen. Vucic blijft weigeren en veroordeelt de Russische agressie niet expliciet.

In de Verenigde Naties steunde Servië uiteindelijk wel de motie die de Russische invasie veroordeelt, en ook schaarde het land zich in maart dit jaar achter de sancties die de EU al na de inval op de Krim acht jaar geleden aan Rusland oplegde.

Servische tabloids kopten na de Russische inval in februari dat Oekraïne Rusland had aangevallen. Ook hield Vucic Oekraïne verantwoordelijk voor de vele (loze) bommeldingen die de vliegtuigen van AirSerbia treffen, de enige luchtvaartmaatschappij die nog vanuit Europa op en neer naar Moskou vliegt. Oekraïne ontkent die aantijgingen, waarvoor geen bewijs is.

De vliegblokkade komt op een opvallend moment, want na de in het water gevallen visite van Lavrov staat er vrijdag een officieel bezoek van Olaf Scholz aan de Servische hoofdstad gepland. De Duitse bondskanselier komt naar Belgrado met de boodschap die hij ook in Brussel al vaak verkondigde: de westelijke Balkanlanden horen in de EU.