Buurlanden roepen Myanmar op tot herstel democratie

Familieleden rouwen en bidden naast het lichaam van een vrouw die om het leven is gekomen tijdens een demonstratie tegen de militaire coup in Myanmar. Beeld AFP

De oproep kwam na een online ministersbijeenkomst van de tien lidstaten van de ASEAN, de organisatie van tien Zuidoost-Aziatische Landen, waaraan ook een gezant van het Myanmarese regime deelnam. Afgelopen weekend werden bij protesten tegen de coup van begin februari 18 demonstranten door de politie doodgeschoten.

Premier Lee Hsien Loong van Singapore noemde het politiegeweld ‘rampzalig’ en een ‘tragische stap terug’ voor Myanmar. Minister van buitenlandse zaken Hishammuddin Hussein van Maleisië waarschuwde dat als de situatie in Myanmar zou escaleren, dit de regionale vrede, welvaart en stabiliteit in de regio zou schaden.

Buitenland-minister Retno Marsudi van Indonesië riep Myanmar dinsdag op ‘de deuren te openen’ voor bemiddelingspogingen vanuit ASEAN. Wel benadrukte ze dat het ASEAN-principe overeind blijft dat de organisatie zich nooit in de binnenlandse aangelegenheden van de lidstaten zal mengen.

Terrorisme

Tegenstanders van de coup wezen de interventie van de ASEAN meteen af. Een comité van afgezette Myanmarese parlementariërs noemde de militaire junta een ‘terroristische groepering’, en stelde dat de bemoeienissen van ASEAN de junta alleen maar legitimiteit zullen verlenen. Volgens Sa Sa, gezant van de groep bij de Verenigde Naties, zou ASEAN zich niet moeten afgeven met dit ‘niet-rechtmatige militaire regime’.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield liet maandag doorschemeren dat de Verenigde Staten hun tijdelijke voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad zullen aangrijpen om Myanmar aan de orde te stellen. Een eerdere poging vorige maand leidde tot niets.

Mogelijk zal de Myanmarese ex-VN-ambassadeur Kyaw Moe Tun de raad toespreken. Kyaw Moe Tun werd dit weekend door de junta ontslagen, nadat zij de VN had opgeroepen de militairen ‘met alle mogelijke middelen’ te dwingen de democratie te herstellen.

Vage aanklachten

De 75-jarige Suu Kyi verscheen maandag via een videoverbinding voor de tweede keer voor een rechtbank. Volgens een van haar advocaten leek de afgezette regeringsleider, die sinds de coup niet meer in het openbaar is gezien, in goede gezondheid. Suu Kyi moest zich verdedigen tegen vier vage aanklachten, waaronder het bezit van zes ‘illegaal’ geïmporteerde walkietalkies, het organiseren van een bijeenkomst die tegen de coronaregels inging, en een aanklacht vanwege het verspreiden van informatie die ‘angst of paniek kan veroorzaken’.

In Myanmar gingen de straatprotesten dinsdag door, onder meer in Yangon en de noordwestelijke stad Kale. Zeker drie mensen raakten gewond door rubberkogels. Volgens ooggetuigen schoot de politie ook met scherp. Steeds meer demonstranten wapenen zich met bouwhelmen, traangasdoeken en geïmproviseerde schilden. Dinsdag wierpen ze zingend barricades op en gooiden ze bananenschillen op straat tegen de oprukkende politie. Tot nu toe zijn meer dan 21 mensen omgekomen bij de protesten, die nu hun tweede maand ingaan.

Het leger van Myanmar onder leiding van generaal Min Aung Hlaing greep 1 februari de macht. Volgens de coupplegers was er gefraudeerd bij de verkiezingen van november, die resulteerden in een grote overwinning voor de Nationale Liga voor Democratie van zittend regeringsleider Aung San Suu Kyi. De coup maakte een einde aan een voorzichtig proces van democratisering na bijna een halve eeuw van militaire dictatuur.