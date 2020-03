Buurlanden frustreren Bruins in verdelen mondkapjes

Minister Bruins voor Medische Zorg praat met de pers over de aanpak van het coronavirus. Beeld ANP - Laurens van Putten

In sommige delen van het land komen medische zorginstellingen mondkapjes tekort. Minister Bruins zei donderdag tijdens het debat over het verloop van het coronavirus dat er een nieuwe gezamenlijke aanpak is. Bestaande afspraken met fabrikanten over de levering van mondkapjes worden opzijgeschoven en de minister brengt in kaart waar er een tekort is.

Intussen spelen de ontwikkelingen in de buurlanden het kabinet parten. Duitsland heeft een exportverbod voor de mondkapjes in het leven geroepen. In Frankrijk zijn alle mondkapjes gevorderd door de regering zodat ze behouden blijven voor de Franse zorginstellingen.

De SP en de ChristenUnie vroegen Bruins hetzelfde te doen, maar de minister liet weten dat dit onmogelijk is. Nederland heeft namelijk geen producenten van mondkapjes. Er valt niets te vorderen, Nederland is volledig afhankelijk van import. Dat kan Bruins in een lastig parket brengen.

Vrijdag gaat de minister voor overleg naar Brussel. Hij hoopt met name de Fransen te overtuigen dat er gedeeld moet worden. ‘Ik zal daar de Franse president op aanspreken.’

Volgens Bruins is er in Nederland nu nog geen enorm tekort aan mondkapjes. Wel benadrukte hij dat artsen, verplegers en ander zorgpersoneel prioriteit krijgen bij de verdeling. Medici zoals tandartsen zijn van latere zorg. Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam heeft door een tekort aan mondkapjes voorlopig een groot deel van zijn behandelingen geschrapt, meldde Het Parool maandag.

Zorgcapaciteit

In het debat bleek dat de Kamer overwegend achter het beleid staat dat het kabinet tot nu toe heeft gevoerd. Wel zijn er zorgen over de zorgcapaciteit bij een mogelijke volgende fase, als de uitbraak niet onder controle blijft. De minister zei dat juist die zorgcapaciteit bepaalt of de aanpak een volgende fase ingaat.

De GGD doet momenteel bij iedere patiënt een intensief contactonderzoek, waarbij wordt nagegaan waar de besmetting is ontstaan. Als het aantal patiënten zo hoog wordt dat de GGD de onderzoeken niet meer kan uitvoeren, komt Nederland in de volgende fase.

Ook een grote toename van het aantal risicogebieden kan daartoe leiden. Indammen is dan niet langer het hoofddoel en de zorg komt dan flink onder druk te staan. Er wordt al onderzocht of de tijd die het testen in beslag neemt, kan worden teruggebracht van 24 naar 6 uur.

De minister liep zelfs al vooruit op een fase dáárna, als er mogelijk nog veel meer besmettingen zijn. Op dat moment moet de samenleving met de verschijnselen van corona leren omgaan en kunnen mensen ernstig ziek worden. De prioriteit ligt dan bij het verzorgen van kwetsbare mensen. Bruins kon niet zeggen wanneer welke fase aanbreekt. ‘Er is geen kalendertje.’