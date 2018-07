Buschauffeurs ontevreden over cao, kaderleden eisen dat bestuurslid vertrekt

Buschauffeurs hebben ‘voor noppes’ gestaakt voor langere plaspauzes en een lagere werkdruk. Het nieuwe cao-akkoord voor het streekvervoer is namelijk ‘ver beneden peil’, schrijven 45 kaderleden van de FNV in een boze brief aan het hoofdbestuur van de vakbond, waarover Trouw zaterdag bericht . De kaderleden – de ogen en oren van de vakbond bij Connexxion, Qbuzz en andere busmaatschappijen – eisen dat FNV-hoofdbestuurder Zakaria Boufangacha per direct uit zijn functie wordt ontheven. ‘Het vertrouwen is compleet weggevaagd.’

Een protest georganiseerd door FNV om betere arbeidsvoorwaarden voor buschauffeurs te eisen. Foto ANP

Buschauffeurs staakten dit jaar al negen dagen, met als klaroenstoot de landelijke staking van 4 januari, toen er vrijwel geen streekbussen reden in ons land. De onvrede van de buschauffeurs richtte zich behalve op de lage lonen en hoge werkdruk vooral op de korte of zelfs non-existente plaspauzes tijdens de diensten van buschauffeurs. Vijf minuten pauze per 2,5 uur was daarom de harde eis van vakbonden FNV en CNV tegenover de werkgevers. Maar in het op 1 juli bereikte cao-akkoord, waarover de achtduizend FNV-leden in het streekvervoer de komende weken kunnen stemmen, staat alleen dat buschauffeurs voortaan recht krijgen op een ‘onderbreking’ per 2,5 uur arbeidstijd, niet hoe lang de onderbreking duurt.

‘Daar is echt niet het onderste uit de kan gehaald’, zegt de Rotterdamse buschauffeur Peter Merts, een van de 45 kaderleden. Merts en zijn collega’s willen voldoende tijd om eens in de 2,5 uur naar het toilet te gaan, een kop koffie te halen en even de benen te strekken. ‘Een onderbreking kan ook 30 seconden zijn als je niet een specifieke tijd afspreekt. Bovendien kan de ene busmaatschappij straks vier minuten geven en de andere maatschappij zes.’ Dit kan weer tot problemen leiden als de concessie voor het streekvervoer in een bepaalde regio overgaat naar een andere busmaatschappij, die haar buschauffeurs wellicht weer karigere plaspauzes gunt dan de voorganger.

Vertragingen

De grieven van de 45 buschauffeurs gaan niet alleen over plaspauzes, maar ook over de hoge werkdruk. De ritten zijn van hogerhand zo krap gepland dat buschauffeurs nauwelijks tijd hebben om een bejaarde met een rollator of een vader of moeder met kinderwagen fatsoenlijk binnen te laten. ‘Officieel hebben we 15 à 20 seconden om stil te staan bij een halte. Als er een paar mensen met een rollator instappen dan zijn we al te laat.’ Vertragingen gaan dikwijls weer ten koste van de pauzes van de buschauffeurs.

De FNV is het niet eens met de kritiek. De vakbond verwacht dat een ‘ruime meerderheid’ van de buschauffeurs zal instemmen met het bereikte cao-akkoord. Daarin staat onder meer dat buschauffeurs in het streekvervoer gemiddeld 3 procent loonsverhoging krijgen, plus een eenmalige bonus van 650 euro. Dat buschauffeurs elke 2,5 uur een plaspauze krijgen, boven op de twee keer een kwartier pauze die ze al hadden, is al een grote vooruitgang, zegt een FNV-woordvoerder. De duur van de plaspauze is weliswaar niet vastgelegd, maar de FNV zegt binnen een half jaar te evalueren of werkgevers zich aan de afspraak houden om een ‘substantiële pauze’ te garanderen voor hun werknemers. ‘Als dat niet het geval is, staan we gewoon weer bij ze op de stoep’.

FNV-hoofdbestuurder Zakaria Boufangacha was niet bereikbaar voor commentaar. De FNV wijst erop dat de 45 kaderleden, ook wel vakbondsvrijwilligers genoemd, niet bevoegd zijn om FNV-bestuurders weg te sturen.