Busbedrijf Qbuzz timmert aan het ‘pan-Europese spoor’: wil dagelijks 7 treinen naar Parijs en Berlijn

Een lege bus van Qbuzz nabij Emmen. Beeld ANP

Dat zegt Qbuzz-directeur Gerrit Spijksma tegen de Volkskrant. De firma staat op dit moment bekend om het rijden van bussen in en om Utrecht en Groningen, maar daar moet spoedig verandering in komen. Vanaf januari 2027 wil Qbuzz vanuit Amsterdam zeven keer per dag een trein rijden naar zowel Parijs als Berlijn.

Het bedrijf probeert net als andere vervoerders al jaren een grotere rol te krijgen op het Nederlandse spoor, dat wordt gedomineerd door de NS. Tot meer concurrentie op de binnenlandse verbindingen heeft dat nog niet geleid, maar wat betreft de trajecten naar het buitenland gloort er hoop.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (openbaar vervoer) overweegt om de internationale verbindingen in het vervolg niet meer exclusief aan één partij te gunnen. In dat geval wordt de markt vanaf 2025 opengesteld voor concurrentie. Ze vroeg vervoersbedrijven om te melden of zij daar interesse in hadden.

Wagons van Frecciarossa

Aan animo blijkt geen gebrek. Na FlixTrain (dat treinen wil rijden tussen Rotterdam en Oberhausen) en Arriva (Groningen - Parijs) is Qbuzz de derde partij die nu haar diensten aanbiedt. Directeur Spijksma erkent dat het een grote stap lijkt voor het kleine busbedrijf, toch moet Qbuzz niet worden onderschat. ‘Wij zijn een dochter van de Italiaanse spoorwegen. Mijn aandeelhouder rijdt daar al sinds 2000 treinen.’

Moederbedrijf FS Group is volgens Spijksma bereid 200 miljoen te investeren in de aankoop van materieel voor de Nederlandse markt. ‘Daarmee gaan we wagons van Frecciarossa kopen, hele mooie treinen die ook al in Italië, Frankrijk en Spanje rijden.’

De NS, dat nu dankzij de hoofdrailnetconcessie het exclusieve recht heeft om de treinen naar Parijs en Berlijn te rijden, zit niet te wachten op meer concurrentie. Maar volgens Spijksma is er genoeg plek voor iedereen. ‘We kunnen naast elkaar bestaan. Er wordt onderschat hoeveel reizigers een korte vlucht willen vervangen door de trein; we hebben het begin van Europese treinreizen nog niet gezien. Maar dat pan-Europese spoor vraagt om meer aanbieders.’

Internationale verbindingen

Andere vervoersbedrijven hebben tot woensdag 14 juni de kans om hun treindiensten aan te bieden. Dat doen ze bij de Autoriteit Consument & Markt, die alle aanvragen verzamelt. De kans is groot dat een aantal andere partijen zich nog zal melden, waaronder de NS, het spoorbedrijf dat nu de meeste internationale verbindingen in handen heeft.

Daarna zal staatssecretaris Heijen besluiten of de markt voor internationale trajecten inderdaad wordt opengesteld, waardoor Qbuzz, FlixTrain, Arriva en andere bedrijven met elkaar zullen gaan concurreren om de gunst van de reiziger. Het besluit daarover valt voor eind augustus, aldus een woordvoerder.