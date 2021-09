Bus 33 van Haarlem naar Zandvoort blijft ook zaterdag nagenoeg leeg: iedereen gaat met de trein naar Max

Boa-teamleider Bjorn Lourenburg (tweede van links) en ‘instapbegeleider’ Rick de Vries (in de bus naast de chauffeur) in Haarlem: ‘Het loopt allemaal wel los’. Beeld Pauline Niks

‘Goeiemorgen, u had al tickets?’ Rick de Vries (61) staat in een fluorescerend hesje voor het treinstation van Haarlem. De Vries, in het dagelijks leven marketingmedewerker van Connexxion, vrijwilligt vandaag als ‘instapbegeleider’: hij vangt racefans op die met de bus aankomen op het station en begeleidt hen naar buslijn 33 richting Zandvoort, uiteraard vernoemd naar het startnummer van Max Verstappen.

Zandvoort, het kustdorp dat bekendstaat om zijn eindeloze files zodra het kwik boven de 20 graden komt, ontvangt dit weekend 70 duizend racefans per dag. Het centrum is hermetisch afgesloten voor auto’s: alleen bewoners met een ‘doorlaatbewijs’ krijgen toegang. De organisatie van de Formule 1 wil de ‘meest duurzame race ooit’ organiseren en zag vrijdag 1 op de 3 bezoekers met de fiets komen en nog eens eenderde van het publiek het openbaar vervoer gebruikte.

Overwicht

Hoe dan ook gaan vanaf Haarlem, naast de vier reguliere bussen, ook twaalf bussen per uur met nummer 33 rechtstreeks naar het circuit. Maandenlang werd dit weekend tot in de puntjes voorbereid: bij bushalte A staan naast acht ‘instapbegeleiders’ in gele hesjes zes buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s), handen losjes in de zij. Ze controleren zaterdagochtend de kaartjes van de langzaam binnendruppelende reizigers, en letten erop dat er geen gedrang ontstaat bij de deuren. Teamleider Service & Veiligheid Bjorn Lourenburg (40): ‘Met een boa-uniform en handboeien heb je toch meer overwicht dan in een geel hesje’.

Maar net als vrijdag blijft het gedrang en de verwachte verkeerschaos vandaag uit. Bij de kaartverkoop voor lijn 33 zit uitzendkracht Jeremy Pieters (23) loom door zijn Instagram-feed te scrollen. ‘Ik heb misschien twintig kaartjes verkocht de afgelopen anderhalf uur’. ‘We zitten op 30 tot 40 procent van onze capaciteit’, beaamt Rick de Vries, sinds kort ook buschauffeur (‘omdat ik het zo leuk vind’).

De meeste racefans die aankomen in Haarlem lopen rechtstreeks het treinstation in, op zoek naar de trein die twaalf keer per uur vertrekt. Daar is de bezetting van vandaag vergelijkbaar met die van een drukke ochtendspits, inclusief de vertrouwde treinreizigers met het mondkapje op de kin. Echt dringen wordt het pas in Zandvoort, in de straat die naar de ingang van het circuit leidt, en op het circuit zelf.

In de rij voor een drankje stonden de racefans vrijdag met duizenden opeengepakt. De beelden zorgden voor een stroom aan verontwaardigde reacties. ‘Leg dit nog even uit aan de culturele sector’, schreef GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld, verwijzend naar het maximum aantal bezoekers van 750 voor festivals en de verplichte anderhalvemeter in theaters, bioscopen en muziekzalen.

Oranje sombrero's pakken in Haarlem de trein naar Zandvoort: ‘Wij hebben de ontsmettingsalcohol al op, wij zijn immuun!’ Beeld Pauline Niks

Wat vindt boa Lourenburg - gespierde armen vol tattoos, tongpiercing - van de drukte? ‘Dat is een gewetensvraag’, concludeert hij. ‘Als boa vind ik er iets van, maar als mens denk ik: even ophouden. We zitten al maanden in de greep van drieduizend besmettingen per dag. Het loopt allemaal wel los’. Het handhaven van de coronaregels was de afgelopen maanden sowieso lastig, zegt Lourenburg. ‘Het beleid is niet eenduidig’. Zo moeten de mondkapjes eigenlijk op bij bushalte A maar daarop handhaven is ondoenlijk, hier in de buitenlucht. Lourenburg: ‘Dus hebben we besloten: dat doen we alleen in treinen en op perrons, niet buiten’.

Racefan Remko Masseurs (44) staat op het punt om de trein naar Zandvoort te nemen. Hij vindt de drukte op het circuit wel beangstigend, maar niet vanwege corona: ‘Straks valt iemand flauw’. Over een besmetting maken de vrienden zich geen zorgen, want ze zijn allemaal gevaccineerd. Masseurs - enorme oranje sombrero, rode neus boven een mondkapje: ‘Bovendien hebben we de ontsmettingsalcohol al op, wij zijn immuun!’