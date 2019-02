Burgers verlaten laatste IS-enclave in vrachtwagens

Met de evacuatie van burgers komt de val van het laatste stukje grondgebied in handen van Islamitische Staat, het dorp Baghouz, nabij. Naar schatting driehonderd strijders zitten nog op een stuk grond van ongeveer een halve vierkante kilometer. Ook waren daar enkele honderden burgers, voor een deel familieleden van de strijders. Hoeveel van hen zijn achtergebleven, is niet duidelijk.

Onderhandeling

Het offensief van de door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) is vertraagd door de aanwezigheid van burgers in het dorp, die door IS worden gebruikt als menselijk schild.

Waarschijnlijk is de SDF met de extremisten in onderhandeling over een geweldloze aftocht en is het vervoer van burgers per vrachtwagen een uitvloeisel daarvan. Niet duidelijk is wat het lot van de IS-strijders zal zijn in geval van een akkoord: overgave of een vrije aftocht naar de provincie Idlib, het laatste rebellenbolwerk in het westen van Syrië.

Veel van de strijders in Baghouz hebben zich verschanst in tunnels. Rondom het dorp hebben ze mijnen gelegd. SDF-woordvoerder Mustafa Bali zei dat extremisten zullen worden verjaagd als ze zich niet overgeven. Maar dat zal volgens hem pas gebeuren als de burgers zijn geëvacueerd of gescheiden van de strijders.

Beeld de Volkskrant