Burgers ontvluchten Oost-Oekraïne in aanloop naar nieuw Russische offensief

Ook op dinsdag werden gedode burgers uit Boetsja bij Kyiv naar het mortuarium gebracht voor verder onderzoek. Beeld AP

‘Evacueer nu, de situatie wordt met de dag slechter’, schreef Serhiy Gaidai dinsdag op sociale media. ‘Het is veel gevaarlijker om achter te blijven en te verbranden door Russische beschietingen.’ De gouverneur van Loehansk, waar pro-Russische separatisten een ‘volksrepubliek’ hebben uitgeroepen, riep vorige week ook al op tot evacuatie.

Op dit moment wordt er al flink gevochten in Loehansk, maar de autoriteiten verwachten een grootschalig Russische offensief om de gehele Donbas, die Loehansk en Donetsk omvat, in handen te krijgen. Dinsdag zijn opnieuw negen humanitaire corridors ingesteld om mensen uit belegerde gebieden te halen, waarvan vijf naar verschillende locaties in de provincie Loehansk liepen. In totaal konden dinsdag volgens de autoriteiten 2.671 burgers worden geëvacueerd.

Er liep ook een humanitaire corridor vanuit Marioepol, maar daar zouden Russische soldaten burgers die de stad wilden verlaten hebben tegengehouden. Na wekenlange gevechten is de havenstad grotendeels in handen van Russische troepen en lijkt de strijd beslecht. Als Marioepol valt, hebben de Russen vrij baan om vanuit het bezette schiereiland de Krim naar de Donbas op te rukken.

De gevechten in Marioepol concentreren zich rondom het industriegebied, waar de Oekraïense marine naar eigen zeggen ‘een laatste slag’ voert om de strategische haven uit handen van de Russen te houden. Volgens een adviseur van president Volodimir Zelenski hebben de soldaten bijna geen voorraden meer.

Onderzoek chemische wapens

Daarnaast kwamen berichten naar buiten van mogelijke inzet van chemische wapens door het Russische leger. Het Azov-bataljon van de Oekraïense Nationale Garde zegt dat de Russen maandag in Marioepol met drones een ‘gifachtige stof’ hebben verspreid, maar leverde daar geen bewijs voor. De Oekraïense regering zegt dat de beschuldiging wordt gecontroleerd. Wel zei president Zelenski dat het niet onrealistisch is dat Rusland chemische wapens gebruikt of gaat gebruiken.

Als inderdaad chemische wapens zijn gebruikt, zou dit een aanzienlijke escalatie zijn van de oorlog. De VS waarschuwden vorige maand dat Rusland mogelijk hiertoe zou overgaan. Dinsdagavond zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zich grote zorgen te maken, maar nog niets te kunnen bevestigen. De VS sluiten niet uit dat het gaat om fosforachtige munitie. Deze wapens zijn, in tegenstelling tot chemische wapens, niet verboden volgens internationale verdragen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss verklaarde dat Londen de beschuldiging samen met bondgenoten onderzoekt. Zij sprak van een ‘brute escalatie’ als dit inderdaad het geval is. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de Russische inzet van chemische wapens precies zou hebben. De VS hebben altijd gezegd dat militair ingrijpen in Oekraïne uitgesloten is, omdat dit op een directe oorlog zou uitlopen met Rusland.

‘Dood spoor’

Rusland heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. President Vladimir Poetin gaf dinsdag voor het eerst sinds de start van de oorlog een publieke persconferentie. Hij zei dat Oekraïne, Belarus en Rusland drie delen van ‘één volk’ vormen en noemde de invasie in Oekraïne ‘een tragedie’. Volgens Poetin verloopt de militaire operatie in Oekraïne zoals gepland.

Ook zei Poetin dat de vredesonderhandelingen op een dood spoor zijn geraakt, omdat Oekraïne zich niet aan eerder gemaakte afspraken houdt. De Oekraïense adviseur Michajlo Podoljak reageerde daarop dat de onderhandelingen erg moeizaam verlopen, maar wel worden voortgezet.