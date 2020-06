Burgers klagen overheid aan wegens ‘ondraaglijke’ stank megastallen

Een varkenshouderij in Elsendorp, Noord-Brabant. Beeld ANP XTRA

De omwonenden stellen dat hun ‘ongestoord woongenot’ wordt geschonden en willen een strengere aanpak van de veehouderij.

Het gaat om een groep van zestien mensen uit voornamelijk Brabant en Limburg, zegt hun advocaat Nout Verbeek in het AD. Hij denkt dat een vergelijkbaar succes te behalen valt als in de Urgendazaak. Dit burgerinitiatief dwong via de rechter af dat Nederland zijn afspraken over de beperking van de uitstoot van CO 2 moet nakomen. Twee klagers wonen in het oosten.

Volgens de groep burgers doen individuele veehouders niets verkeerd. Zij houden zich volgens hen aan de regels, maar de overheid had strenger moeten handhaven om omwonenden te beschermen. ‘De vergunningen hadden nooit toegekend mogen worden’, aldus Verbeek. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet duidelijk.