Burgernetwerken helpen Soedanezen via sociale media aan medicijnen, voedsel en vervoer

Vanwege een afwezige overheid en vleugellamme hulporganisaties nemen Soedanese burgers het heft in eigen hand. Burgernetwerken voorzien Soedanezen van noodhulp, benzine, voedsel en medische zorg.

Op gezette tijden, verspreid over de dag, zet Aruna de generator aan. Sinds de strijd tussen twee Soedanese legers meer dan een week geleden uitbarstte is het een ritueel geworden: zodra de generator aan staat komen ook de computer en mobiele telefoons tot leven. Dit zijn de momenten waarop zij en haar twee volwassen kinderen koortsachtig alle Whatsapp-, Facebook- en Signalgroepen afspeuren op zoek naar nieuws over voedsel, vluchtroutes en bovenal: insuline voor haar 26-jarige dochter, die na een week noodgedwongen binnenblijven door haar voorraad insuline heen is.

Op Twitter reageert Aruna (die niet met haar achternaam in de krant wil) met een anoniem account op willekeurige berichten die met specifieke hashtags door anderen online zijn gezet. Kan iemand haar dochter aan insuline helpen? Dan krijgt ze een privébericht van een zekere Omar, die zegt te weten dat er niet ver bij Aruna’s huis vandaan nog een apotheker werkzaam is. In het holst van de nacht gaat haar dochter met Omar de deur uit, een uur later keert ze terug. Met insuline.

Over de auteur

Joost Bastmeijer is correspondent Afrika voor de Volkskrant. Hij woont in Dakar, Senegal.

Wat Aruna op dat moment niet weet, is dat haar Twitterberichten waarschijnlijk zijn opgemerkt door het team van Jia Elhassan, een jonge Soedanese vrouw die negen tijdzones verderop een heus digitaal commandocentrum bestiert. Voor dat onzichtbare systeem zijn zowel binnen als buiten Soedan 150 mensen actief die sociale media afspeuren op noodkreten zoals die van Aruna, om ze vervolgens ter plaatse, in Khartoem, af te handelen. ‘Als marketeer heb ik ervaring met het bouwen van digitale infrastructuur’, zegt Elhassan. ‘Die kennis gebruik ik om mijn medeburgers door dit conflict te loodsen.’ Hoewel ze zegt niet politiek actief te zijn, opereert Elhassan onder een digitaal alias, uit angst voor repercussies van een van de strijdende partijen.

Doktoren en chauffeurs

Soedanezen zijn gedwongen om zelf in actie te komen. Het leger is in gevecht met een paramilitaire eenheid, de Soedanese regering is vleugellam, het leeuwendeel van de ziekenhuizen is dicht en hulporganisaties zijn vooral bezig met het evacueren van hun (niet-Soedanese) personeel. ‘We zijn op onszelf aangewezen’, zegt Elhassan verbouwereerd. ‘De Verenigde Naties hebben gigantische hoeveelheden voedsel in pakhuizen liggen, maar niemand kan erbij. Burgers die niet gedood worden door verdwaalde kogels, lopen het risico om te overlijden door een gebrek aan voedsel.’

In haar ‘digitale pakhuis’ houdt Elhassan daarom nauwkeurig bij waar in Khartoem nog benzine, voedsel, medicijnen en medische zorg beschikbaar is. Doordat anderen interactieve kaarten van Khartoem bijhouden waarop vrij precies te zien is waar er gevochten wordt, weet Elhassan ook hoe ze die spullen naar hulpbehoevende mensen krijgt. ‘Onze groep bestaat uit doktoren, chauffeurs en studenten. We zijn doorsnee mensen die willen helpen’, zegt Elhassan. ‘Niemand is hiervoor opgeleid. Alles wat we moeten kopen, betalen we uit eigen zak.’

Het is niet de eerste keer dat Soedanese burgerorganisaties samenwerken om elkaar te helpen. Ook tijdens de Soedanese revolutie, die in 2019 leidde tot het afzetten van dictator Omar al-Bashir, wisselden jonge demonstranten essentiële informatie uit via sociale media en de versleutelde netwerken die door de jaren heen zijn gebouwd. Net als tijdens de protesten die in de jaren daarna in Soedan de kop opstaken. Het netwerk van Elhassan was al een tijd lang inactief, maar is zodra de gevechten uitbraken afgestoft en opnieuw in werking getreden.

Lijken bergen

Voor Elhassan en haar ongeveer 150 man tellende team ziet elke dag er anders uit. Op de eerste dagen reden ze met doktoren door de stad, om mensen te helpen die bij de gevechten gewond waren geraakt. In de dagen erna kwamen er vooral veel verzoeken binnen voor hulp bij evacuatie. ‘Op een bepaald moment hoorden we dat er vijftien Keniaanse families vastzaten in een van de gebieden waar het zwaarst gevochten werd’, vertelt Elhassan trots. ‘We hebben ’s nachts zeven mannen gestuurd, die met elkaar in contact stonden via een onlinetelefoongesprek. Terwijl een paar van hen de straten in de gaten hielden, hebben de anderen de gezinnen te voet naar een veilig gebied gebracht. De hele operatie nam ruim vier uur in beslag.’

Toen de internationale gemeenschap op zondag en maandag evacuaties uitvoerde, werd er tijdelijk minder gevochten dan de dagen ervoor. Veel Soedanezen gebruikten die rustige periode om naar buitenwijken of andere steden te reizen – ook Aruna wist op maandagavond, dankzij hulp van vreemden via Facebook, per bus naar Port Soedan te reizen. Elhassan merkt aan de hulpvragen die haar netwerk onderschept dat mensen vooral op zoek zijn naar vervoer en accommodatie. Gelukkig rijden er nog bussen, zegt Elhassan. ‘Maar die zijn erg duur. Chauffeurs accepteren bovendien alleen dollars en goud – niemand kan meer bij hun banktegoeden. Mensen komen zelfs met hun tv’s naar het busstation, die ze ruilen voor een buskaartje.’

Het centrum van Khartoem wordt ondertussen bezet door de paramilitairen van de Soedanese militie Rapid Support Forces (RSF), de meeste burgers zijn vertrokken. Hoewel het nu nog te gevaarlijk is, hoopt Elhassan er met haar netwerk nog werk te kunnen verzetten. ‘Veel mensen hebben geen tijd gehad om hun familieleden te begraven’, zegt ze neerslachtig. ‘Ze hebben de lichamen van overleden mensen op straat gelegd, of in hun auto. Als de gevechten gaan liggen, wil ik de komende tijd kijken of we die lichamen alsnog kunnen begraven.’