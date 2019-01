Burgerluchtvaart in 2018 beetje minder veilig, maar vliegen blijft veiligste vorm van transport

Onderzoekers bekijken in de haven van Jakarta een van de motoren van Lion Air vlucht JT610, die eindigde met een crash in zee. Met 189 doden was het de grootste ramp van 2018. Beeld REUTERS

Dat het slechts in vijftien gevallen mis ging, is een opmerkelijke prestatie, aangezien vorig jaar maar liefst 37,8 miljoen vluchten werden uitgevoerd. 7 procent meer dan in 2017, aldus de Nederlandse luchtvaartconsultant To70. Dat jaar was overigens het veiligste in de geschiedenis, met slechts dertien slachtoffers.

Drie van de crashes in 2018 gebeurden bij luchtvaartmaatschappijen die op de Europese zwarte lijst staan. Uitzonderlijk was het neerstorten van een klassieke Junkers JU-52 in Zwitserland, waarbij alle twintig inzittenden omkwamen. In juli crashte een klassieke Convair in Zuid-Afrika, waarbij een inzittende en iemand op de grond omkwam. Het toestel was gekocht door het luchtvaartmuseum Aviodrome.

Verder stortte in augustus een gestolen Bombardier Dash 8 neer, waarbij de piloot (de enige inzittende) overleed. De meeste slachtoffers vielen toen een Boeing 737 Max van Lion Air in Indonesië neerstortte, vermoedelijk vanwege defecte sensors. Hierbij kwamen alle 189 inzittenden om het leven.

De kans betrokken te raken bij een dodelijke crash was afgelopen jaar 1 op 2,5 miljoen. De veiligheid is volgens Aviation Safety Network enorm verbeterd: in het jaar 2000 zouden bij een vergelijkbaar aantal vluchten 64 crashes met fatale afloop zijn geweest, zegt ceo Harro Ranter in een schriftelijke toelichting op de cijfers.