Burgerinitiatief krijgt nul op het rekest: Kamermeerderheid wil abortus binnen het strafrecht houden

De Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Mirjan Bikker (ChristenUnie) tijdens het debat in de Tweede Kamer over het burgerinitiatief Abortus is geen misdaad.

De Tweede Kamer besprak het onderwerp woensdag na een burgerinitiatief van BNN-Vara en het Humanistisch Verbond. Zij haalden meer dan 90 duizend handtekeningen op om artikel 296 uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen. Dat artikel maakt abortus strafbaar, tenzij er aan voorwaarden wordt voldaan. Zo mag een abortus tot maximaal 24 weken na de conceptie plaatsvinden. Ook moet de ingreep gedaan worden door een gekwalificeerd arts.

De PVV en VVD zijn in principe niet tegen het recht op abortus, maar vinden dat de huidige regelgeving goed genoeg is. Volgens hen is een abortus niet vergelijkbaar met andere medische ingrepen, waardoor een plek in het Wetboek van Strafrecht gerechtvaardigd is. Ook wezen ze er woensdag op dat vrouwen niet gestraft kunnen worden als ze een abortus ondergaan. ‘Abortus is een recht, geen misdrijf’, aldus VVD’er Harry Bevers. Artsen worden wel gestraft bij een illegale abortus.

De christelijke partijen zien een nieuwe wijziging in de abortuswetgeving niet zitten. ‘De laatste restjes bescherming voor het ongeboren leven verdwijnen, wij komen op voor hen die nog geen stem hebben’, zei Chris Stoffer (SGP). De Kamer nam eerder al een wet aan die het huisartsen toestaat een abortuspil uit te geven aan vrouwen die daarom vragen. Ook verdween de verplichte bedenktijd van vijf dagen uit de abortuswetgeving.

Initiatiefwet

De progressieve partijen denken juist dat het stigma op abortus zal verminderen als het niet in het strafrecht, maar het gezondheidsrecht geregeld wordt. ‘In de kern is abortus een medische ingreep’, zei Corinne Ellemeet van GroenLinks. ‘Door het in het strafrecht op te nemen, geef je een verkeerd signaal af aan de samenleving. Je criminaliseert zo de arts en de vrouw.’ Wieke Paulusma (D66) was het met haar eens: ‘Dit stigma hindert vrouwen in hun rechten.’

Over het burgerinitiatief wordt niet gestemd. Wel bereidt Ellemeet inmiddels een wet voor die abortus onder moet brengen in het gezondheidsrecht. Hoewel een meerderheid van de Kamer zich vandaag niet achter het plan schaarde, ziet ze nog wel ruimte. De VVD beloofde namelijk de initiatiefwet met een open blik te gaan beoordelen.