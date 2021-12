Burger vernietigend over corona-aanpak kabinet

Booster ja, coronapas mwah

Meer dan 80 procent van de door de RIVM Gedragsunit bevraagde mensen zou naar alle waarschijnlijkheid wel voor een boosterprik naar de vaccinstraat gaan, iets meer nog dan in oktober het geval was. Veel minder enthousiast is men over het tonen van QR-codes bij de deur: haast de helft is niet te porren voor eventuele uitbreiding van de QR-codes naar de werkplek of niet-essentiële winkels.

Tegen QR-codes in de horeca en bij sportevenementen is de weerstand iets minder groot. Toch is ook daar bij ongeveer een op de drie gevaccineerden geen draagvlak voor de codes, blijkt uit de cijfers. ‘Je ziet dat een groot deel er in principe wel wat in ziet, maar dat er toch ook veel gevaccineerde mensen zijn die erop tegen zijn’, zegt De Bruin. Bij de mensen die niet gevaccineerd zijn, is zoals wel viel te verwachten, bitter weinig steun voor het pasjessysteem.

Faliekant tégen een boosterprik is slechts een paar procent. Uit Israëlisch onderzoek bleek donderdag dat het risico om te overlijden aan corona bij 50-plussers na een boosterprik met 90 procent afnam.