Burger met grote schulden kan binnenkort in één keer een regeling treffen

Momenteel hebben een half miljoen huishoudens problematische schulden. Beeld ANP XTRA

Momenteel hebben een half miljoen huishoudens problematische schulden. Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat mensen hulp zoeken. De gemiddelde schuld is dan al opgelopen tot zo’n 40 duizend euro bij veertien schuldeisers.

Daarna duurt het nog ruim een jaar voordat alle schuldeisers akkoord zijn met een saneringsvoorstel. Ze moeten stuk voor stuk instemmen met een regeling. Bij collectief schuldregelen maken gemeenten en schuldeisers vooraf afspraken over de afhandeling van openstaande schulden.

84 duizend brieven

Het ‘collectief schuldregelen’ heeft de gemeente Den Haag 84 duizend brieven gescheeld van en naar schuldeisers. De schuldeisers krijgen de aanmelding van nieuwe klanten periodiek in een overzicht binnen.

Inmiddels doet in Den Haag de top-30 van grootste schuldeisers mee, waaronder ING, ABN Amro, de Belastingdienst, DUO, Eneco, Vestia, Menzis en Vodafone. ‘We hopen dit de komende jaren uit te breiden naar de top-50’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘We willen mensen zo snel mogelijk van hun geldzorgen en schulden af helpen. Daarnaast zijn er minder uitvoeringskosten en administratieve lasten voor gemeenten en schuldeisers.’

Amsterdam heeft deze maand de Haagse werkwijze overgenomen. Nog eens 24 gemeenten, waaronder Den Bosch en Hengelo, zijn met concrete voorbereidingen bezig. ‘En 62 andere gemeenten staan op de drempel’, zegt voorzitter Marco Florijn van de NVVK, de grootste branchevereniging voor schuldhulp- en financiële dienstverlening. ‘Deze aanpak voorkomt ook uitval; hulpvragers hebben de neiging af te haken als het ze allemaal te lang duurt.’

Golf aan nieuwe hulpvragers

De snelle werkwijze biedt volgens Florijn bovendien voordelen tijdens de coronacrisis. ‘We verwachten volgend voorjaar een golf aan nieuwe hulpvragers. Dan moeten we snel kunnen opschalen. Instemming vragen voor een schuldsaneringstraject is nu nog een tijdrovend proces waarin soms meerdere keren heen en weer gebeld en gemaild wordt, bijvoorbeeld als een reactie uitblijft of als iets moet worden opgehelderd.’

De Belastingdienst, vrijwel altijd betrokken bij schuldsanering, is positief over de ervaringen in Den Haag. ‘Met deze manier van schuldregelen kunnen we mensen veel sneller duidelijkheid bieden', zegt Eric Smit, teamleider van het landelijk incassocentrum van de Belastingdienst. ‘Dankzij goede afspraken vooraf kunnen we nu binnen twee weken groen licht geven voor een schuldhulpregeling. Voorheen moest er juridisch en administratief eerst veel worden geregeld en duurde dat minimaal acht weken.’

De Belastingdienst werkt aan verreweg de meeste zaken voor collectief schuldregelen mee. ‘We gaan dan ‘ongezien’ akkoord met het voorstel van de schuldhulpverlener’, zegt Smit. ‘In dat geval ontvangen wij hooguit dat voorstel ter kennisgeving en volgt uitbetaling vanuit de kredietbank. Dit is het bedrag van de openstaande vorderingen van de schuldenaar. Na uitbetaling door de kredietbank gaan wij over tot het kwijtschelden van het restant van openstaande aanslagen.’

In Den Haag is nog steeds niet elk schuldhulptraject sneller afgehandeld, zegt een woordvoerder. ‘Helaas is een traject zo snel als de traagste schuldeiser. En helaas zijn er soms nog schuldeisers die willens en wetens het schuldhulptraject traineren. Zij schaden de belangen van de schuldenaar én van de andere schuldeisers. Het zou goed zijn als er wetgeving komt voor een wettelijke reactietermijn voor schuldeisers.’