Burger helpt politie via app: ‘Als slachtoffer zelf bewijs verzamelt, heeft politie stuk minder werk’

De proef met een app om zelf achter je dief aan te gaan, is een nieuwe stap in de voortschrijdende burgerparticipatie bij opsporingswerk. De laatste jaren werden overal in het land al buurtpreventiegroepen opgetuigd, waarbij bewoners in hun eigen buurt surveilleren of via Whatsappgroepen informatie uitdelen. ‘Wij zien dat burgers steeds vaker zelf initiatief nemen bij het opsporingswerk’, zegt Oscar Dros, binnen de politie verantwoordelijk voor burgeropsporing. ‘Dat initiatief nemen kan ook steeds makkelijker, door nieuwe technieken als een deurbel met camera. Op die ontwikkeling willen wij inspelen.’

Het gaat om een twee maanden durend experiment in Arnhem, Velp, Rotterdam, Hoogeveen, Assen en Den Bosch, waar 120 slachtoffers van diefstal aan mee kunnen doen. Met de app kunnen zij bijvoorbeeld geluidsopnames van interviews met getuigen en foto’s van bewijsstukken uploaden.

Deelnemers krijgen geen speciale bevoegdheden. Het gaat om vormen van onderzoek die iedere burger nu ook al mag verrichten, zoals de buren vragen of ze iets gezien hebben of op Marktplaats zoeken naar een gestolen fiets. Maar met de app komt het onderzoeksmateriaal direct bij de politie terecht. Een belangrijk verschil is ook dat deelnemers aan het experiment via de app tips krijgen hoe ze bewijsmateriaal kunnen verzamelen dat stand houdt in de rechtbank.

Privacyregels

‘Gebruikers worden bijvoorbeeld gewezen op de privacyregels’, zegt Dros. In plaats van camerabeelden met een mogelijke verdachte op Facebook te zetten, kunnen burgers de beelden beter alleen met de politie delen. ‘De app wijst gebruikers er ook op dat wanneer ze aan buren vragen of zij iets gezien hebben, ze vooral ook naar precieze tijdstippen en het signalement moeten vragen.’

Er kleven wel risico’s aan het experiment, zegt de in burgerparticipatie gespecialiseerde onderzoeker Arnout de Vries van TNO. Hij gaat het experiment van de politie en OM de komende maanden onderzoeken. ‘Het belangrijkste risico is dat mensen voor eigen rechter gaan spelen. Als je spullen op Markplaats terugvindt is het niet de bedoeling dat je er zelf achteraan gaat.’

Het is dus zaak dat de politie ook daadwerkelijk aan de slag gaat met het bewijsmateriaal dat binnenkomt via de app. Het experiment zelf is met 120 deelnemers overzichtelijk, zegt De Vries. ‘Maar mocht de app breder beschikbaar komen en zouden veel burgers meedoen, dan betekent dat potentieel heel veel dossiers. De capaciteit van de politie is beperkt.’

Tegelijkertijd, zegt de onderzoeker, kan deze manier van werken de politie ook tijd schelen. ‘Als een slachtoffer zelf veel bewijsmateriaal weet te verzamelen, dan heeft de politie een stuk minder werk aan zo’n zaak. Het kan betekenen dat het aantal aangiftes die tot een aanhouding leiden omhoog gaat.’

Fraude

Een ander risico bij deze proef is dat slachtoffers frauderen met bewijsmateriaal. Maar daarmee nemen ze een groot risico, zegt De Vries. ‘De politie kan de informatie die burgers aandragen via de app als onderdeel van de aangifte zien. Het doen van een valse aangifte is strafbaar.’