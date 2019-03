Burgemeestersbenoeming Kerkrade loopt uit op afluisterschandaal

Ralf Krewinkel, inmiddels ex-burgemeester van Heerlen.

De burgervader van Heerlen, PvdA’er Ralf Krewinkel (44), diende donderdag zijn ontslag in. Hij voelde zich daartoe gedwongen nadat de regionale krant De Limburger had onthulde dat hij in Kerkrade had gesolliciteerd. De gemeenteraad van Heerlen reageerde onaangenaam verrast op het nieuws dat hun burgemeester zijn Heerlense ambtsketen wilde inruilen voor die van Kerkrade. Zijn positie werd daardoor onhoudbaar.

De voorzitter van de grootste gemeenteraadsfractie in Heerlen, SP’er Ron Meyer, legt uit dat de Heerlenaren Krewinkel vooral verwijten dat hij solliciteerde tijdens een langdurig ziekteverlof. Een jaar geleden legde hij zijn werk voor onbepaalde tijd neer, omdat zijn zoontje leed aan leukemie. ‘We hebben compassie getoond en hem alle ruimte gegeven. Het is ongebruikelijk dat een burgemeester zo lang afwezig is, maar ik heb altijd te vuur en te zwaar verdedigd dat we hem die tijd moesten gunnen gezien zijn persoonlijke omstandigheden. Dan is het wrang als je erachter komt dat hij in november elders solliciteert, terwijl wij in Heerlen op zijn terugkeer zitten te wachten.’

De gemeenteraad van Kerkrade vergaderde woensdagavond over de burgemeesterskandidaten. Krewinkel verloor de sollicitatieslag van de 46-jarige Petra Dassen (CDA), de burgemeester van het Midden-Limburgse Beesel. De gemeenteraad heeft Dassen inmiddels voorgedragen voor het burgemeesterschap.

Een journalist van De Limburger luisterde die vertrouwelijke beraadslagingen af en ving op dat Krewinkel als tweede was geëindigd in de sollicitatieprocedure. De krant maakte daar donderdag nieuws van. De gemeenteraad van Kerkrade meldt in een verklaring aangifte te zullen doen tegen De Limburger vanwege het lekken van Krewinkels naam en het onrechtmatig vergaren van informatie. Op camerabeelden van de raadszaal zou te zien zijn dat de verslaggever zich schuilhoudt achter een pilaar als een bode het publiek verzoekt de zaal te verlaten, vlak voordat de burgemeestersbenoeming aan de orde komt.

De Limburger ontkent dat de journalist met opzet voor luistervink heeft gespeeld. Hij zou de informatie buiten op de gang per ongeluk hebben gehoord. ‘Tot zijn grote verbazing kon hij, toen in de raadszaal gebruik werd gemaakt van de geluidsinstallatie, woordelijk volgen wat tijdens het overleg werd gezegd’, aldus de verklaring van de hoofdredactie. ‘Wat ons betreft hebben wij in deze kwestie uiterst zorgvuldig gehandeld en is er geen sprake van onrechtmatig handelen.’

De voorzitter van de Vertrouwenscommissie in Kerkrade, VVD-raadslid Wim de Groot, is zeker van zijn zaak. ‘Op de camerabeelden is te zien dat de journalist bewust stond af te luisteren. Hij stond met zijn oor tegen de deur van de raadszaal. Dit was gewoon een gerichte actie, daarom hebben we aangifte gedaan. We hebben de camerabeelden aan de politie overhandigd.’

De Groot zegt het ‘triest’ en ‘heel jammer’ te vinden dat dit voor Krewinkel zulke grote consequenties heeft. Waarom Krewinkel liever burgemeester van Kerkrade wilde zijn dan van Heerlen, kunnen hij en Meyer niet verklaren. Volgens Meyer functioneerde Krewinkel voor zijn ziekteverlof goed en waren er geen problemen. Zijn sollicitatie is ook opmerkelijk, omdat Kerkrade veel kleiner is dan Heerlen. Het zou voor Krewinkel dus een stap omlaag zijn geweest, ook in salaris. Wellicht solliciteerde hij om sentimentele redenen. Kerkrade is Krewinkels geboortestad. Hij was daar lang wethouder en ook locoburgemeester. Krewinkel wil zelf geen toelichting geven.