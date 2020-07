Burgemeesters bereiden zich voor op regionale lockdowns bij nieuwe virusuitbraak

Het centrum van Utrecht vanaf de Domtoren. Beeld ANP

De burgemeesters houden rekening met scenario’s waarbij regio’s op slot gaan, nu blijkt dat het virus in verschillende Europese landen oplaait. In onder meer Portugal, Spanje, Frankrijk en Kroatië is gekozen voor regionale lockdowns om het virus in bepaalde gebieden in toom te houden.

Tot dusver heeft Nederland dat voorbeeld niet gevolgd, maar de burgemeesters bereiden zich achter de schermen wel degelijk voor op een regionale aanpak, bleek toen maandag de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio’s samenkwamen. Het was de laatste keer voor de zomer dat de burgemeesters overlegden.

‘Ten opzichte van vier maanden geleden zijn we beter voorbereid’, reageerde voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls. ‘We hebben meer testcapaciteit, doen gerichter onderzoek en hebben meer kennis van het virus. Maar we moeten in de waakstand blijven.’ Mocht het virus weer oplaaien op bepaalde plekken, dan verwacht hij dat regionale maatregelen de beste remedie bieden tegen een landelijke uitbraak.

De Dordrechtse burgemeester Wouter Kolff sprak de verwachting uit dat ‘een tweede golf waarbij het hele land wordt geraakt misschien wel achterwege blijft’. Kolff houdt wel rekening met regionale brandhaarden. ‘Daar moeten we ons op voorbereiden en uiteindelijk zijn we daar wel klaar voor’, zei hij tegen RTL Nieuws.

Voorbereid

Ook andere burgemeesters gaven aan goed voorbereid te zijn op een eventuele lokale sluiting. Ze zeggen te hebben geleerd van de eerste maanden, waarbij het complete land op veel plekken op slot ging. Toch bleef onduidelijk hoe een lokale lockdown precies wordt vormgegeven.

Waarschijnlijk hoeven mensen niet binnen te blijven, maar zullen horeca en andere openbare voorzieningen de deuren moeten sluiten. Ook zullen gemeenten en lokale autoriteiten via bron- en contactonderzoek de verspreiding van het virus proberen te analyseren. Indammen wordt dan het nieuwe devies.

Hoewel het aantal besmettingen in Nederland relatief stabiel bleef, met tientallen nieuwe besmettingen per dag, merken de burgmeesters dat veel mensen steeds makkelijker regels negeren, zoals het bewaren van 1,5 meter afstand. Zeker met zonnig weer dreigen de stranden en terrassen (te) vol te lopen.

De komende maanden zullen evenementen ook weer mondjesmaat aanvangen. Vanaf september start bijvoorbeeld de Nederlandse voetbalcompetitie weer. Premier Rutte verzocht voetbalsupporters eerder om niet te zingen en juichen in de stadions, maar de burgemeesters zien het niet zitten om ‘als juichpolitie’ op te treden. Volgens hen is dat niet te handhaven.