Burgemeesters: avondklok niet te controleren tijdens de verkiezingen

Voorzitter Hubert Bruls verwacht dat tienduizenden mensen gaan stemmen en aan het werk zullen zijn op de stembureaus gedurende deze avonden. Voor al die mensen zou een uitzondering moeten gelden. ‘Dat is niet te controleren’, stelt Bruls volgens het ANP.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaf maandag tijdens het wekelijkse beraad in Utrecht een toelichting over ‘coronaveilige’ verkiezingen. Volgens haar kan een persoon na het ingaan van de avondklok mondeling aangeven dat hij of zij is wezen stemmen. In dat geval zou een handhaver niet mogen bekeuren. Het is overigens nog de vraag of de avondklok dan nog in werking is. Mogelijk loopt de maatregel op 15 maart af.

Volgens Ollongren hoeven stemmers niet bang te zijn voor besmettingen. Ouderen kunnen per brief of per volmacht stemmen. Kwetsbare mensen kunnen al op maandag of dinsdag hun stem uitbrengen. Ollongren: ‘We zijn er klaar voor. Alle seinen staan op groen. De verkiezingen kunnen ongestoord doorgaan.’

Voorzichtige versoepelingen

De burgemeesters pleitten maandag voor voorzichtige versoepelingen van de coronaregels. Tijdens het urenlange beraad waren ook de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aanwezig om te spreken over mogelijke versoepelingen na 8 maart en over een routekaart voor het afbouwen van de beperkingen op langere termijn. Bruls: ‘Het is ook mogelijk om mensen in kleine stapjes langzaam meer ruimte te geven. Het is niet zwart-wit. Een terras kun je ook eerst in bepaalde delen van de week opendoen en dat langzaam uitbouwen.’

De burgemeesters willen dat voortaan ook naar de vaccinatiegraad wordt gekeken bij het bepalen van beleid. In plaats van louter naar besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. ‘Wij zijn met de vaccinaties goed op stoom gekomen. Wat betekent dat voor de maatregelen?’ Minister de Jonge temperde de verwachtingen na afloop van het beraad. ‘We hebben al een risico genomen met het openen van het voortgezet onderwijs en het MBO’, zei De Jonge. ‘Om daar bovenop nu al te zeggen: nog meer versoepelingen, dat is wel heel erg lastig. We willen perspectief bieden, maar tegelijk weten we dat er nu op de korte termijn niet veel mogelijk is.’ De ruimte voor versoepelingen is volgens hem heel beperkt en daarom is het verstandig de terrassen voorlopig niet te openen.

‘Ik roep iedereen op vol te houden. Hoe zwaar het ook is’, zei burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem voor aanvang van het beraad. Hij denkt dat er richting mei, juni meer ruimte is om bijvoorbeeld de horeca weer te openen. Marcouch wijst demonstratieve acties van de horeca af, omdat die extra besmettingen kunnen veroorzaken. Sommige horecaondernemers hebben aangekondigd dinsdag ludiek open te gaan: wel stoelen en tafels neerzetten, maar niet serveren. ‘Die acties kunnen wij er niet bij hebben. Ik vind het heel erg onverstandig.’ De burgemeester vreest drukte door picknickende terrasbezoekers.