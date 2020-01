Burgemeester Wassenaar richt zich tot burger: stop met ruziën

Het raadhuis van Wassenaar. Beeld Google Streetview

Die burengeschillen betekenen steeds meer werk voor de gemeente. De Lange ziet een ‘zorgelijke groei van het aantal verzoeken tot openbaarmaking waardoor stapels documenten moeten worden nageplozen’, zei de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak. ‘De gemeente moet steeds meer als scheidsrechter optreden. Dit soort trajecten kennen aan het eind van de dag alleen maar verliezers.’

‘De oproep van de burgemeester verbaast me niet’, reageert Frannie Herder, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). ‘Overal waar mensen wonen, is overlast. Ook in Wassenaar, Bloemendaal of het Gooi. Zaken worden steeds moeilijker en complexer. Mensen zijn geneigd om langs juridische weg hun gelijk te halen. Dat is een lange, dure en moeizame weg. Vaak ligt de oplossing in een goed gesprek.’

Buurtbemiddeling

Een alternatief voor de rechter is daarom buurtbemiddeling, waarvoor het CCV een werkwijze heeft ontwikkeld. In 2017 steeg het aantal meldingen bij organisaties voor buurtbemiddeling van 13- naar 15 duizend. ‘In 2018 stond de teller op 17 duizend en dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg’, zegt Frannie Herder. Cijfers over 2019 komen dit voorjaar. De groei heeft er vooral mee te maken dat steeds meer gemeenten buurtbemiddeling aanbieden. ‘Inmiddels is dat het geval bij acht op de tien gemeenten’, aldus Herder. ‘Ook in Wassenaar.’

‘Wij zien geen stijgende lijn in het aantal burenruzies dat uiteindelijk voor de rechter komt. Het is van alle tijden’, zegt een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak. ‘Investeren in het lokaal oplossen van conflicten is verstandig: de gang naar de rechter is altijd mogelijk, maar kost ook geld, tijd en is voor betrokkenen spannend.’

Burenruzies gaan volgens de Raad voor de Rechtspraak over een heg, een schutting, de uitbouw van een huis waardoor een raam ineens de privacy wegneemt van de ander. Met een fiets over een stukje grond van de ander rijden was geen probleem, maar als er een scooter rijdt, wordt het problematisch. ‘Rechters zelf gaan overigens vaak ter plekke kijken en nemen ook ter plekke een besluit. Daar is iedereen bij gebaat.’

Burgemeester De Lange van Wassenaar hoopt het tij te kunnen keren. ‘Laten we in het nieuwe jaar wat meer de verbinding zoeken’, pleitte hij in zijn nieuwjaarstoespraak. ‘Ga een gesprek aan en luister ook naar een ander. Samen los je zoveel meer op dan in je eigen gelijk blijven hangen.’