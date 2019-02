Annemiek Jetten, de burgemeester van Vlaardingen. Beeld Roel Dijkstra

De PvdA-burgemeester (55) heeft eind vorig jaar twee keer aangifte gedaan van bedreigingen en vier keer aangifte van beledigingen. Vorige week heeft het OM de burgemeester in een brief op de hoogte gesteld van de voortgang van het onderzoek. Jetten heeft het schrijven afgelopen vrijdag ter informatie doorgestuurd naar de gemeenteraad.

‘Ik zal hieronder de gebezigde teksten vermelden, al realiseer ik mij terdege dat dat voor u confronterend is’, schrijft waarnemend hoofdofficier van justitie R. de Beukelaer van het arrondissementsparket Rotterdam aan burgemeester Jetten. ‘We gaan haar neerknallen’, luidt de tekst van de ene bedreiging. Het OM schrijft daarover dat het ‘vooralsnog geen daderindicatie’ heeft en dat ‘camerabeelden zijn opgevraagd’.

‘Als we de burgemeester te grazen kunnen nemen, zullen we het niet laten’, luidt de tekst van de andere bedreiging. Het onderzoek loopt, dat is het enige dat het OM erover kwijt wil.

OM-hoorzitting

Voor de beledigingen zijn wel verdachten in beeld. ‘De burgemeester van Vlaardingen is een stink hoer, kanker hoer burgemeester kut wijf’, schreef iemand op Facebook. De verdachte moet nog worden gehoord.

‘Ik hoop dat ze al die camera’s platbranden!!!’, schreef iemand anders op Facebook. ‘Laat ze maar voelen wat het is om iets ontnomen te worden…Mag lijden dat ze veeell meer geld kwijt zijn straks aan al teringzooi overal op straat IPV aan de brandstapel zelf normaliter…Misschien dat ze dan eens begrijpen dat sommige dingen gewoon niet simpelweg afgewimpeld kunnen worden ondanks dat zowat 100% voor de brand is IPV ertegen! Pleuris burgemeester.’ Ook hiervan is een verdachte in beeld, die nog moet worden gehoord.

Over diverse beledigingen op Facebook, waaronder ‘vuile vieze stink arrogante kutburgemeester’, zijn volgens het OM twee verdachten gehoord. Op 20 februari vindt daarover een OM-hoorzitting plaats. Tijdens zo’n hoorzitting kan de officier van justitie de verdachten, zonder tussenkomst van de rechter, een straf opleggen. Meestal is dat een boete of een taakstraf.

Eén van de aangiftes van belediging is inmiddels geseponeerd. Het betreft de tekst op Facebook: ‘Stik in je kerstmaaltijd.’ Het OM heeft de verdachte hierover gehoord, maar kwalificeert de tekst niet als ‘strafbare belediging’.

‘Heel erg triest’

Burgemeester Jetten wilde maandagmorgen verder niet reageren op de bedreigingen en beledigingen. ‘Heel erg triest’ vindt ze het, zo verklaart ze via haar woordvoerder. ‘Ik probeer de stad te besturen. Dit helpt er niet bij.’

Het college van burgemeester en wethouders nam eind vorig jaar, na overleg met politie en brandweer, het besluit om de traditionele nieuwjaarsvuren uit veiligheidsoverwegingen te verbieden. Voorgaande jaren werden steevast twee grote nieuwjaarsvuren ontstoken op twee plaatsen middenin woonwijken. Bij de vergunningaanvragen bleken de organisatoren de veiligheid van de omstanders onvoldoende te kunnen waarborgen, vond het gemeentebestuur op advies van de hulpdiensten.

Die beslissing heeft tot veel ophef en onvrede onder bepaalde groepen inwoners geleid. Onbekenden hingen een spandoek op in een winkelcentrum met de tekst: ‘Jetten ga terug naar Sluis, Vlaardingen wordt toch niet jouw thuis.’ Tijdens de jaarwisseling kreeg Jetten, die van 2013 tot 2017 burgemeester van de Zeeuws-Vlaamse gemeente Sluis was, zelfs persoonlijke beveiliging.

Ze zat bij het aftellen naar het nieuwe jaar op het politiebureau, samen met haar man. Volgens haar woordvoerder was dat ook om andere redenen: ze wilde aanwezig zijn bij de hulpdiensten om te kijken of het allemaal goed ging tijdens de beladen jaarwisseling in Vlaardingen. De woordvoerder wilde maandagmorgen niet zeggen of de burgemeester nog steeds beveiligd wordt.