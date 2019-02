Burgemeester van Warschau betuigt steun aan Poolse lhbti-gemeenschap middels ondertekening manifest

Deelnemers van de jaarlijkse Equality Parade in Warschau houden samen een grote lhbti-vlag vast. Beeld EPA

Met de ondertekening van het manifest wil Trzaskowski ervoor zorgen dat lhbti’ers zich veiliger voelen in Warschau. Hij hoopt ook dat andere burgemeesters in het land zijn voorbeeld zullen volgen. Het manifest moet het leven van lhbti’ers in Warschau verbeteren op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en werk. Er komt geld beschikbaar om deze terreinen toegankelijker en veiliger te maken. Ook komt er een meldpunt voor discriminatie en worden anti-discriminatielessen op scholen ingevoerd, waarin genderidentiteit en seksuele geaardheid uitgebreid aan bod komen.

Homoseksualiteit ligt gevoelig in het zeer katholieke Polen. PiS – de rechts-populistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid – voert weliswaar niet openlijk campagne tegen lhbti’ers, maar legt extreem-rechtse en veelal homofobe organisaties vaak geen strobreed in de weg. Een huwelijk tussen personen van dezelfde sekse is verboden. Wel worden er in de zomer gayprides georganiseerd in verschillende Poolse steden. De editie van Warschau trok in 2018 zeker 23 duizend deelnemers.

‘Dat dit manifest nu is ondertekend, is niet alleen belangrijk voor Warschau. Het is een grote stap voor het hele land, en voor dit deel van Europa,’ zegt Oktawiusz Chrzanowski van ‘Milosc Nie Wyklucza’ (‘Liefde sluit niet uit’), een ngo die zich inzet voor de gelijke rechten van lhbti’ers. De ngo van Chrzanowski was een van de aanjagers van het manifest. Gesprekken over de opzet van de verklaring begonnen al vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Chrzanowski: ‘Vanwege de conservatieve rechtse regering besluiten veel organisaties om zich lokaal in te zetten. Dat is de enige manier om iets te bereiken, landelijk kun je niets doen.’

Adamowicz

In Gdansk boekte de lhbti-gemeenschap vorig jaar al een groot succes. Pawel Adamowicz, de populaire burgemeester die op 19 januari van dit jaar overleed nadat hij tijdens een liefdadigheidsevenement was neergestoken, ondertekende toen een gelijkheidsbeginsel voor lhbti’ers. Chrzanowski: ‘Burgemeester Adamowicz nam ook deel aan de gaypride in Gdansk. Daarmee gaf hij een belangrijk signaal af aan heel Polen. Hij onderhield goeie banden met de lhbti-gemeenschap. Die banden blijven bestaan, ook al is hij er niet meer.’

De roep om Rainbow-city’s – steden waar lhbti’ers zich veilig voelen – neemt toe in Polen. Vorige week nog haalden net afgestudeerden leerlingen op een school in Warschau het nieuws door tijdens het eindbal in paren van hetzelfde geslacht te dansen. Hiermee toonden ze zich solidair met lhbti-tieners in de rest van Polen. In een land dat op veel vlakken steeds conservatiever lijkt te worden, vormen juist de grote steden de uitzondering. Met liberale, progressieve burgemeesters aan het roer vormen zij een keten die zich sterk kant tegen het beleid van de huidige regering.