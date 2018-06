Burgemeester van Noordwijk: ‘Ik wil van deze hangjongeren horen dat zij onze samenleving respecteren’

Bij het Rederijkersplein in Noordwijk ruziet een groep jongeren al geruime tijd met bewoners van de aangrenzende appartementen. Na een aantal branden was donderdagavond voor burgemeester Jan Rijpstra de maat vol. Tot zondag 17 juli is tussen 22.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s ochtends een noodverordening van kracht op het plein. Er geldt een samenscholingsverbod, de politie mag mensen fouilleren en voertuigen doorzoeken.

Burgemeester Jan Rijpstra staat de pers te woord over de noodverordening die in ingesteld voor het gebied rondom het Rederijkersplein. Foto ANP

Waarom heeft u zo ’ n zwaar middel als een noodverordening ingezet om de rust te herstellen?

‘Ik heb uitgebreid overlegd met politie en justitie. In een van onze wijken, Boerenburg, veroorzaken jongeren overlast. Het gaat om intimidatie, scheuren met scooters, schelden. Ze hebben geen respect voor omwonenden. Het escaleerde met een serie branden. Donderdagavond heb ik de noodverordening in werking laten treden. Ook omdat de intimidatie bleef doorgaan. Niet alleen naar bewoners, maar ook naar de politie. De hangjongeren kalkten de naam van de buurtagent op een muur. We weten jullie te vinden, wilden ze daarmee zeggen.

‘Op sociale media lazen we berichten als: de gemeente doet niks, de politie geeft niet thuis. Mensen zeiden dat ze het heft in eigen hand wilden nemen. Dat soort dreigementen moesten we serieus nemen. We willen dat de rust terugkeert. En we hopen de daders op te sporen. Dat is de repressieve kant.

‘Tegelijkertijd wil ik ook een sociale aanpak. De buurt zegt dat we daar eerder mee hadden moeten beginnen. Daar hebben ze gelijk in. Daarom gaan we nu een taskforce instellen. Die zal bestaan uit ambtenaren en wethouders. Maar ook buurtvaders, mensen uit de wijkvereniging en omwonenden krijgen een plek. De taskforce moet volgende week vorm en inhoud krijgen. Een van de doelen wordt in contact komen met de jongeren die in de wijk wonen. Dat lukt nu niet.’

Wie veroorzaken volgens u de overlast?

‘Een deel van die groep woont in de wijk. Het merendeel is van Marokkaanse afkomst, maar heeft ook de Nederlandse nationaliteit. Dat wil niet zeggen dat onze Marokkaanse gemeenschap niet geïntegreerd is. Het overgrote deel van de gemeenschap is deel van ons verenigingsleven. De groep waar het bij de noodverordening om gaat, de hangjongeren, kiest voor de confrontatie. Die hangjongeren hebben een machocultuur. Ze zijn tussen de 16 en 24 jaar, willen zich bewijzen, stoer doen. Bijvoorbeeld door iets in brand te steken of door een steen door een raam te gooien.

‘De bewoners kennen de jongeren, maar zijn benauwd om aangifte te doen. Ze zijn bang voor represailles. Er zijn al ramen ingegooid, mensen zijn uitgescholden. We hebben de bewoners gevraagd of ze alsjeblieft toch aangifte willen doen. Dat kan ook anoniem. Dan kunnen wij stappen ondernemen.’

Bewoners zeggen dat de problemen al maanden, zo niet jaren, spelen. Waarom grijpt u nu pas in?

‘Als er iets gebeurt, zeggen ze dat het probleem al heel lang bestaat. Maar de bewoners vergeten dat het over een jaar gezien vaak rustig is. Rondom de sociale aanpak van het probleem deel ik de mening van de bewoners. Die is wat achterwege gebleven.’

Verplaatsen de problemen zich door die noodverordening nu niet naar een andere locatie?

‘We zijn alert, net als de inwoners. Op het moment dat het probleem zich zou verplaatsen, neemt de pakkans volgens mij alleen maar toe. Ik denk dat inwoners meteen de politie bellen als hangjongeren in een andere wijk opduiken.’

Ziet u op lange termijn een oplossing voor dit probleem? Deze maatregel is maar tijdelijk.

‘In samenspraak met de buurt en de Marokkaanse gemeenschap willen we dat de hangjongeren onze samenleving meer accepteren. Ik wil van hen horen dat zij deze samenleving respecteren. Dat ze er deel van willen uitmaken en eraan willen bouwen. Nu is het afbreuk en afbraak. Ze handelen volstrekt respectloos. Ik zou het heel mooi vinden als de taskforce in gesprek komt met de jongeren. Ik wil voorkomen dat ze afglijden en in de criminaliteit belanden. Dat is voor mij het belangrijkste. Die stap is nu namelijk heel klein.’