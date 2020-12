Burgemeester van Liverpool gearresteerd op verdenking van corruptie

Burgemeester van Liverpool Joe Anderson. Beeld AFP

De 62-jarige Joe Anderson begon zijn carrière op zijn 16de als zeeman. Daarna werd hij sociaal werker. Hij zit al 22 jaar in de gemeenteraad van Liverpool en was in 2012 een van de eerste gekozen burgemeesters in het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens de coronapandemie verwierf hij nationale bekendheid door zijn doortastende optreden tegen het virus. Zo werden de inwoners van Liverpool massaal getest, waarna het aantal besmettingen sterk terugliep. Voor zijn inspanningen werd hij geprezen door premier Johnson.