Burgemeester Tilburg: Coronapatiënt Tilburg was niet besmettelijk tijdens carnaval

Ariene Rietveld (arts infectieziektebestrijding), Theo Weterings (burgemeester Tilburg) en Jean-Luc Murk (arts-microbioloog) staan de pers te woord over de eerste bekende Nederlandse coronapatiënt. Beeld ANP

Het gaat goed met de patiënt. Volgens de Tilburgse burgemeester Theo Weterings wordt al nagedacht over ontslag uit het ziekenhuis en een terugkeer naar huis, waar hij in thuisisolatie zou gaan. ‘De patiënt heeft goed gehandeld. Hij heeft contact gezocht met de huisarts en is daarna opgenomen in het ziekenhuis', zei Weterings vrijdag.

De burgemeester zegt dat hij niet besmettelijk was tijdens de carnaval. ‘Er zijn dus geen zorgen voor contacten tijdens carnaval. Alles is er op gericht het contactonderzoek vandaag af te ronden. Iedereen die intensief contact heeft gehad met betrokkenen, roep ik op contact op te nemen met de huisarts.’

Tweede besmetting

In Nederland is vrijdagochtend een tweede geval van een besmetting met het coronavirus geconstateerd. Het gaat om een vrouw uit Diemen, aldus het RIVM. Ze zit in isolatie in huis en is vorige week waarschijnlijk geïnfecteerd in het Italiaanse Lombardije. Volgens bronnen was ze daar op skivakantie met haar gezin. Het RIVM wil niet op deze informatie ingaan, maar zegt wel dat ze op 23 februari terugkeerde uit Italië. De patiënt werkt in het Amsterdamse ziekenhuis UMC, locatie AMC, maar niet met patiënten.

Aanvankelijk was er onduidelijkheid over de woonplaats van de vrouw. De gemeente Amsterdam meldt nu dat de woning van de vrouw in Amsterdam wordt verbouwd, waardoor ze daar niet in quarantaine kon. De vrouw zit in thuisisolatie, omdat ze een ‘milder ziektebeeld’ vertoont: zou ze bijvoorbeeld een longontsteking hebben gehad, dan was ze wel in het ziekenhuis opgenomen.

Donderdagnacht meldde de vrouw zich met klachten. Na onderzoek in laboratoria in het AmsterdamUMC en door het RIVM werd vervolgens het coronavirus bij haar vastgesteld. De andere gezinsleden worden nu in elk geval getest op het virus. De GGD inventariseert verder met wie de vrouw nog meer contact heeft gehad door middel van contactonderzoek. Deze personen moeten twee keer per dag hun temperatuur opmeten en deze melden aan de GGD.

Er is geen link tussen de Amsterdamse vrouw en de 56-jarige man uit Loon op Zand, die ook geïnfecteerd is. Hij werd woensdag opgenomen en ligt in quarantaine in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

‘Niet op slot’

Nederland gaat niet ‘op slot’, verzekert minister Bruno Bruins van Volkskgezondheid vrijdag. ‘We zijn alert en nemen passende maatregelen, maar het leven gaat gewoon door', reageert hij. Wel wordt een speciaal crisisnummer geopend, zo zei Bruins. Iedereen met vragen over het virus kan bellen met 0800-1351.

Minister Bruins maakte deze eerste Nederlandse besmetting bekend op televisie, toevallig tijdens een speciale uitzending over het nieuwe virus. Het gaat naar omstandigheden goed met de man, zei de burgemeester van Tilburg donderdagavond in het tv-programma Jinek. Hij is aanspreekbaar. Nederland was een van de laatste landen in Europa waar nog geen coronagevallen waren vastgesteld.

Net als de Diemense vrouw is de man in kwestie kort geleden in de Italiaanse regio Lombardije geweest, maakte het RIVM bekend. Dat betekent dat het niet heel waarschijnlijk is dat hij het virus heeft opgelopen in Nederland, maar dat hij de ziektekiem heeft meegenomen uit Italië. Daar zijn meer dan 500 gevallen bevestigd en 14 mensen aan de longziekte overleden.

De GGD onderzoekt met wie de man uit Loon op Zand in contact is geweest. Volgens Omroep Brabant zou een familielid les geven op een lokale basisschool. Die was de afgelopen dagen dicht vanwege carnaval.

De GGD zal naasten aanraden de gezondheid in de gaten te houden: bij klachten meteen de huisarts raadplegen. Mensen die al klachten hebben, zullen worden getest en geïsoleerd.

Dossier: Moet u de afgelopen dagen opvallend veel hoesten en zweten? Geen paniek. Lees hoe u zich beschermt, wat wel en niet waar is over het virus, en wat u moet doen bij twijfel.

Ziekenhuis blijft open

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is vrijdag gewoon open en toegankelijk. Alle operaties en afspraken gaan door. ‘Voor ons is er geen reden iets te veranderen’, liet een woordvoerder van het ziekenhuis vrijdagochtend tegen het ANP weten.

De besmette man ligt in een van de vijftig isolatiekamers van het Tilburgse ziekenhuis. In deze kamers heerst onderdruk, zodat het virus niet naar buiten kan. Verplegers dragen beschermende kleding. ‘Alles is volledig veilig’, aldus het ziekenhuis. Op een doorsnee dag liggen er ongeveer dertig patiënten in die isolatiekamers. Dat kan zijn vanwege ziektes als MRSA en het norovirus.

Bestuursvoorzitter Bart van Berden vertelde gisteren aan de Volkskrant dat sinds woensdag de crisisorganisatie van het ziekenhuis in werking is getreden ter voorbereiding op een eventueel corona-geval. Een team van ongeveer twintig mensen, variërend van spoedeisendehulp-medewerkers tot verpleegkundigen, van microbiologen tot - ‘heel belangrijk’- p&o-medewerkers maakt daarbij een plan van aanpak.

Scenario-1

Nu de eerste patiënt met het corona-virus in het ziekenhuis verblijft, is scenario-1 in werking getreden. Daarmee, zegt Van Berden, zal ook de intensiteit van het crisisteam worden opgevoerd. Het aantal vraagstukken waarmee het ziekenhuis te maken krijgt, zal namelijk ook explosief toenemen. Medewerkers komen met vragen, maar ook patiënten die voor iets totaal anders komen, zullen ongerust zijn.

‘Nog vele malen complexer’ wordt het als er veel meer patiënten in isolatiekamers moeten. ‘Als er meer patiënten komen, wat voor ziekenhuis ben je dan nog? Word je het corona-ziekenhuis van de provincie of van het land? En hoe ziet dat dan er precies uit? Dat soort vragen zullen we moeten gaan beantwoorden.’

Extra ingewikkeld is dat het Tweesteden Ziekenhuis ook het traumacentrum voor Brabant herbergt. Zwaargewonde patiënten moeten daarom altijd in het ziekenhuis kunnen worden binnengebracht.

Ander probleem is dat ook het personeel zich zorgen begint te maken, aldus Van Berden. ‘Dat schaalt nu snel op.’ Gevolg is onder andere dat het ziekenhuis veel sneller door de voorraad mondkapjes heengaat dan gebruikelijk. ‘Ik houd het er maar op dat mensen ze al te veel hebben ingezet. Dat ze ze voor de zekerheid toch maar gebruiken. Het vervelende is dat wanneer ze straks echt nodig zijn, ze misschien zo schaars zijn dat je misgrijpt. En te koop zijn ze niet meer.’