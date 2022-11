Burgemeester Staphorst: ‘Wat er rond het sinterklaasfeest bij de A28 gebeurde, kan echt niet’

Tientallen mensen hielden zaterdag KOZP-demonstranten en waarnemers van Amnesty International tegen. Beeld Fotopersbureau Noordernieuws

Wanneer kreeg u zaterdag door dat er tientallen mensen op de been waren om mensen van Kick Out Zwarte Piet tegen te houden?

‘We zaten vanaf 11 uur in het gemeentehuis met de driehoek, dus met de officier van justitie en de politie. Eerst was het beeld nog redelijk rustig, maar rond half 2 kregen we het bericht dat de sfeer feller en grimmiger werd. Dat was het moment dat daar meerdere auto’s werden tegengehouden. We hebben toen besloten: als het nu nog gekker wordt, komen we op een punt dat we de veiligheid niet meer kunnen garanderen.’

Waarom besloot u de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet te verbieden?

‘Alles was erop gericht om zowel de demonstratie als het sinterklaasfeest naast elkaar te laten bestaan. En ik denk dat we het voor elkaar hadden kunnen krijgen om Kick Out Zwarte Piet naar het Marktplein te laten gaan, maar het ging mij erom: kunnen we daar ter plekke de veiligheid garanderen, in het bijzijn van vierhonderd kinderen?

‘Er waren dusdanige ongeregeldheden bij de A28 dat, zodra de relschoppers zich zouden verplaatsen naar het Marktplein, we niet voor de gevolgen konden instaan. We konden de mensen van Kick Out Zwarte Piet dan niet meer voldoende beschermen. Daarom hebben we uiteindelijk besloten de demonstratie niet te laten doorgaan.’

Waar was u op dat moment?

‘Ik was natuurlijk de hele ochtend in het gemeentehuis. En ik ben ook nog naar het podium geweest om Sinterklaas te ontvangen. We zijn iets voor tweeën vertrokken en om 2 uur stond ik op het podium.’

Dus terwijl aan de ene kant mensen in hun auto werden belaagd, stond u op het podium met Sinterklaas. Heeft u overwogen dat af te zeggen en zelf naar de A28 te gaan?

‘We hadden het zo ingericht dat het hele college van burgemeester en wethouders hier in het gemeentehuis was. Daarnaast hadden we wethouder Lucas Mulder aangewezen om richting de A28 te gaan om daar te de-escaleren, zodat ik zo lang mogelijk bij de driehoek kon blijven en goede besluiten kon nemen. Mulder is een man die midden in de samenleving staat, dus wat ons betreft was hij de aangewezen persoon.’

Burgemeester Jan ten Kate van de gemeente Staphorst. Beeld Jaco Hoeve

Heeft u vooraf nog geprobeerd mensen uit uw gemeente op andere gedachten te brengen, dus om niet naar die afrit bij de A28 te gaan?

‘Voor ons was het ook niet helder dat er op die plek iets stond te gebeuren. Wij, en de politie vooral, hebben sociale media en de sentimenten wel een beetje gevolgd, maar we zagen ook dat daar heel veel nepaccounts tussen zaten. Dus wie moet je dan benaderen? Dat was best wel een lastige. In die zin hadden we geen echte aanspreekpunten binnen die groep.’

Kick Out Zwarte Piet ziet uw besluit om hun demonstratie niet door te laten gaan als een bevestiging dat geweld loont. Hoe kijkt u terug op uw besluit de demonstratie te verbieden?

‘We hebben op dat moment naar eer en geweten het besluit genomen waarvan wij dachten dat dat het beste besluit was. Om daar nu al een kwalificatie over te geven, zou opgevat kunnen worden als: kijk, de burgemeester schiet in de verdediging. Ik vind dat daar een onafhankelijk oordeel over moet worden gegeven. En als dat oordeel is dat we fouten hebben gemaakt of gezien de situatie andere beslissingen hadden moeten nemen, trekken we daar lering uit.’

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar het politieoptreden in Staphorst. Wat vindt u daarvan?

‘Ik heb daar niet zoveel van te vinden. Ik denk dat iedereen behoefte heeft aan een onafhankelijk onderzoek.’

De politie zei woensdag dat zij werd gehinderd in haar werk door blokkades van trekkers. Herkent u het beeld dat het een goed gecoördineerde actie was van de relschoppers?

‘Laten we even heel scherp stellen dat wat er is gebeurd bij de A28, echt niet kan. Dat veroordeel ik ten zeerste. Maar ik heb het totale beeld nog niet, dus ik vind het lastig om op dit soort zaken vooruit te lopen.

Was u voldoende voorbereid op de demonstratie?

‘Er lag een heel boekwerk van scenario’s over wat er allemaal zou kunnen gebeuren en wat we dan zouden moeten doen. Die scenario’s wisselden ook nog in de loop van de week, omdat er zo nu en dan nieuwe informatie kwam. Mijn rol is om daar met elkaar de goede besluiten in te nemen. Oordelen over of dat goed of fout is gegaan, is iets voor het onderzoek.’

Heeft u in aanloop naar het sinterklaasfeest overwogen af te zien van Zwarte Piet in uw dorp?

‘Welke kleur de Piet heeft, is een gelegenheid waar het Sinterklaascomité over gaat. We hebben natuurlijk geprobeerd het gesprek op gang te brengen tussen de mensen van Kick Out Zwarte Piet en de mensen die de sinterklaasintocht in Staphorst organiseren, zodat de intocht op een nette manier kon verlopen. Maar zij zijn er niet met elkaar uitgekomen. Toen hebben wij als gemeente de conclusie getrokken dat het sinterklaasfeest en de demonstratie naast elkaar moesten kunnen bestaan.’

Bent u zelf voorstander van een inclusief sinterklaasfeest?

‘Wat mijn privémening is, doet er niet zoveel toe. We wonen in een rechtsstaat en de wet op manifestaties is er duidelijk in dat demonstraties moeten kunnen plaatsvinden. Ook tijdens een sinterklaasfeest. Dat het ons niet is gelukt dat voor elkaar te boksen, is voor mij een enorme teleurstelling.’