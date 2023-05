Burgemeester Jan ten Kate tijdens de raadsvergadering van de gemeente Staphorst over de rellen rond de intocht van Sinterklaas. Beeld ANP

Het uitgangspunt van de gemeente is om afspraken te maken over hoe de sinterklaasintocht en een eventuele anti-Zwarte Piet demonstratie dit jaar naast elkaar kunnen bestaan. Als dat in september nog niet is gelukt, wordt de viering opgeschort. Daarmee neemt de gemeenteraad de belangrijkste adviezen over uit het kritische onderzoeksrapport dat de gemeente over haar eigen handelen opvroeg. Het rapport concludeerde onder andere dat de gemeente ‘de bereidheid tot geweld’ van haar eigen inwoners heeft onderschat, toen Kick Out Zwarte Piet (KOZP) vorig jaar naar het dorp kwam om te demonstreren.

Geweld en intimidaties zoals destijds bij de afrit van de A28 en bij een tankstation in de buurt van Meppel plaatsvonden, mogen nooit meer gebeuren, zei burgemeester Jan ten Kate dinsdagavond tegen de gemeenteraad. ‘Juist daarom hebben we die time-out nodig. Vorig jaar hebben we te veel op de samenleving vertrouwd. Maar als we er niet uitkomen, dan moeten we kunnen zeggen: we doen het niet.’

Niet iedereen was dinsdagavond direct enthousiast over dat voorstel. De partij Gemeentebelangen, na de SGP, ChristenUnie en het CDA, de vierde partij in de raad van de Overijsselse gemeente, stemde met tegenzin in. ‘Ik ben bang dat zo’n time-out beide partijen, zowel de voor als tegenstanders van Zwarte Piet, munitie geeft om de dialoog te beëindigen’, zei plaatsvervangend fractievoorzitter Bé Veen na afloop van de vergadering. ‘Dat zou ik heel jammer vinden.’

‘Druppel die de emmer deed overlopen’

Het 58-pagina tellende rapport van onderzoeksbureau RadarAdvies was verder een feest der herkenning voor de meeste raadsleden. ‘De Staphorster houdt graag zelf de regie als het om verandering gaat’, zei ChristenUnie-fractieleider Jan Carlo Bos. ‘De wijze waarop KOZP haar boodschap wilde opleggen, stuitte veel van onze inwoners tegen de borst.’

Zijn SGP-collega Roelof Slager voegde daar nog aan toe dat het om veel meer gaat dan Zwarte Piet alleen. Het katholieke sinterklaasfeest wordt immers niet bij alle gezinnen gevierd in het overwegend gereformeerde dorp. ‘Het is de opeenstapeling van bemoeienis op het gebied van stikstof, milieu en vaccinaties. De komst van KOZP was de druppel die de emmer deed overlopen.’

Hoewel het rapport kritisch was over de rol van de gemeente op die bewuste 19 november, stond de positie van burgemeester Ten Kate dinsdag niet ter discussie. KOZP-woordvoerder Marisella de Cuba, die de intocht dinsdag nog als een van de angstige momenten uit haar leven omschreef, pleitte eerder op de dag juist nog voor het aftreden van Ten Kate. ‘Er zijn levens in gevaar gebracht en daar is de burgemeester politiek verantwoordelijk voor. Wie anders?’