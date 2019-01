Burgemeester Purmerend zegt VVD-lidmaatschap per direct op vanwege ‘visie op de samenleving’

De 66-jarige Bijl is de tweede VVD-burgemeester in korte tijd die de partij de rug toekeert. In november vorig jaar deed burgemeester Marco Out uit Assen dat ook. Hij zei zich ‘ongemakkelijk te voelen’ bij sommige standpunten van zijn partij. Net als Bijl nu noemde hij het voorbeeld van het proefballonnetje van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff om criminaliteit in probleemwijken extra te bestraffen.

Bijl was bijna 50 jaar lid van de VVD. Hij blijft wel gewoon aan als burgemeester en overweegt over te stappen naar een andere partij, schrijft hij. ‘Wij zien wél een toenemende tweedeling in de samenleving, waarbij de kunst van het samen-leven dreigt te verkruimelen. Ondanks onze welvaart vermindert het geloof in de instituties en de politiek. In het ruimte geven aan de individualisering, zijn wij de zorg voor de ander kwijtgeraakt. De huidige VVD biedt hierbij helaas geen perspectief.’

Geen visie

In plaats daarvan worden volgens Bijl ‘populistische partijen op de flanken’ achternagelopen bij ingewikkelde thema’s. ‘Met gezag spreken over de lastige consequenties van klimaatdoelen en asiel is alleen bereikbaar als onderwerpen als dividendbelasting, pensioenen, zorg en loonontwikkeling op een aanvaardbare wijze worden opgelost. Dat is natuurlijk moeilijk, maar nu ontbreekt elke visie. Wij zien geen begin van een antwoord’, aldus Bijl.

De fractievoorzitter van de VVD in Purmerend Jan Peter Dompeling zei in een reactie tegen de lokale nieuwssite het onbegrijpelijk te vinden dat Bijl zijn stap niet ‘in stilte’ heeft genomen. ‘De keuze om het lidmaatschap op te zeggen kan, maar maak het dan niet politiek! Doe het in stilte. Op deze manier beschadig je de partij die jarenlang voor je gezorgd heeft en waardoor je het carrière verloop hebt gehad zoals deze is geweest.’