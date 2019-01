Burgemeester Pauline Krikke was overtuigd van ‘veiligheid’ vreugdevuren

Burgemeester Paulien Krikke tijdens het debat woensdag met de Haagse gemeenteraad over wat er misging tijdens Oudejaarsnacht in Scheveningen. Beeld ANP

De burgemeester ontkent dat ze het aansteken van de brandstapels ‘er doorheen had gedrukt’, zoals sommige partijen beweerden. Krikke werd fel bekritiseerd toen de vonkenregen van de brandstapels flinke schade aanrichtten in Scheveningen. De stapels waren hoger dan was afgesproken. Krikke besloot daarop de veiligheidszone rond de vreugdevuren te vergroten.

De oppositie beschuldigde Krikke ervan dat ze de schuld van de uit de hand gelopen vuren in de schoenen van de bouwers wilde schuiven. ‘Ik heb nooit gezegd dat de vonkenregen met de hoogte van de stapels had te maken’, verklaarde ze woensdag tegenover de gemeenteraad.

Krikke verwondert zich erover dat de Scheveningse vuurstapel zich anders ‘gedroeg’ dan die in Duindorp. Daar kwamen veel minder vonken vanaf. ‘Dat is gek en ik ben benieuwd hoe dat kan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zal ook dat bekijken.’ Wel erkende de burgemeester dat de communicatie over de vuren rommelig verliep. De uitkomsten van het onderzoek worden in het najaar verwacht.