Burgemeester over gekozen plaats voor aanmeldcentrum: ‘Betrek de bevolking erbij, vroegen we steeds, maar dat is niet gebeurd’

Roger de Groot, burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. In zijn gemeente komt, als het aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie gaat, het tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In zijn zoektocht om het aanmeldcentrum van Ter Apel te ontlasten kwam staatssecretaris voor Asiel en Migratie Eric van der Burg (VVD) woensdag onverwacht met witte rook: tussen de dorpjes Bant en Luttelgeest in de Noordoostpolder ligt een ‘kansrijke locatie’ voor een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de grond al aangekocht en er ligt een verzoek bij de gemeente.

Er is alleen een probleem. De gemeente Noordoostpolder is minder enthousiast. Burgemeester Roger de Groot (CDA) noemde de komst woensdag ‘geen wenselijke ontwikkeling voor onze gemeente’.

Was u op de hoogte van de plannen van Den Haag?

‘De staatssecretaris voert gesprekken met meerdere gemeenten. Het COA en de staatssecretaris zien de kavel in Bant als een mooie kans. De gesprekken met ons waren tot nu toe alleen verkennend. We hebben het COA gevraagd een officieel verzoek te doen, zodat we intensievere gesprekken in onze gemeente kunnen gaan voeren. Maar wij hebben nog geen plan of tekening gezien. We staan eigenlijk pas aan het begin van het proces, aangezien we woensdag pas het formele verzoek binnenkregen.’

Wanneer hoorde u voor het eerst van deze plannen?

‘In mei had ik voor het eerst een gesprek met de staatssecretaris. De provincie had eerder al laten weten dat er een kavel was waar het COA interesse in had. Daarna zijn er nog twee gesprekken gevoerd, ook met het COA.’

Wat was uw inzet tijdens de gesprekken?

‘Ik heb er steeds op gewezen dat er naast de beoogde locatie al veel staat: een azc met duizend vluchtelingen en nog twee locaties met elk driehonderd arbeidsmigranten. Dat gebied wordt dus al zwaar belast. In 2016 was er al een poging om het azc uit te breiden, wat reuring veroorzaakte. Mijn voorganger heeft destijds beloofd dat duizend vluchtelingen het maximum is. Ik wil me graag aan die belofte houden. Recent hebben we namelijk nog vijftig alleenstaande asielzoekers opgevangen. We werken dus al aan alle kanten al mee.’

Wat vindt u ervan dat het COA de grond al heeft aangekocht?

‘Voor de raad en de samenleving komt dat vreemd over. Het lijkt daardoor alsof het al besloten is.’

Wat vindt u er zelf van?

‘Op zichzelf is dat best een vreemde volgorde.’

De staatssecretaris wil in acht weken de bevolking meekrijgen. Is dat genoeg tijd?

‘Dat vind ik moeilijk, maar die poging moet je wagen. Het is wel zomerreces. Inwoners zijn dan moeilijk te bereiken. Maar ook dat deel van het proces is nog niet goed uitgelijnd. We moeten nog met het COA en het Rijk kijken wanneer we wat kunnen doen. Dat klinkt raar misschien, maar zover zijn we nog niet.’

Vindt u dat de commissaris van de koning in Flevoland het goed heeft aangepakt door het COA te wijzen op deze locatie?

‘De provincie had een ander probleem, namelijk stikstof. Nu zijn verschillende problemen aan elkaar gekoppeld. Dat maakt het ingewikkeld.’

Zou je kunnen zeggen: we slaan twee vliegen in één klap?

‘Dat zou kunnen als je niet een locatie had die al zo zwaar belast is. De basis van de afspraken die wij hebben, is dat er duizend mensen hier kunnen worden opgevangen. Op dit moment loopt het goed met de opvang. Vervolgens komt er een landelijk probleem bij.’

De staatssecretaris heeft de afgelopen maanden gemeenten gesmeekt om extra vluchtelingen op te nemen. Hoe is het om uiteindelijk de burgemeester te zijn van de gemeente waar het moet gebeuren?

‘De staatssecretaris is ook nog steeds op zoek naar andere locaties. En ja, hoe voelt dat dan? Ik snap dat er een groot probleem is. Mijn collega’s in Groningen en Westerwolde hebben het zwaar. We zijn altijd bereid geweest om een bijdrage te leveren. Maar het gaat hier om een locatie waar we met de samenleving afspraken over hebben gemaakt. Dus dat zijn gevoelens die je hebt. Enerzijds heb je een collega met grote problemen, anderzijds een locatie waar al veel is. Dat is lastig.’

De staatssecretaris zit met zijn handen in het haar. Heeft u er begrip voor dat hij bij een geschikte kavel eventueel een knoop doorhakt?

‘Dat is de taak van het Rijk. Het Rijk zou er wel goed aan doen om participatie zo goed mogelijk te organiseren. Het liefst voor je een proces in gaat. Als je al grond hebt aangekondigd, dan loop je achter.’

Heeft het Rijk een poging gedaan om de bevolking erbij te betrekken voordat ze dit naar buiten brachten?

‘Nee. Daar hebben we wel steeds op aangedrongen, maar dat is niet gebeurd.’

Uw collega-burgemeesters hebben hun vinger niet opgestoken. Neemt u hun iets kwalijk?

‘Nee, zo werkt het niet. Het heeft geen zin anderen wat kwalijk te nemen. Iedereen maakt een eigen afweging en heeft zijn eigen politieke werkelijkheid. Maar makkelijk is het ook niet.’

Er wordt nu gesproken van eventuele dwang als de gemeente niet meewerkt. Ik kan me voorstellen dat u daar niet vrolijk van wordt?

‘We moeten gezamenlijk naar een oplossing zoeken en ik weet niet of dat per se tot vrolijkheid moet leiden. We hebben vooral iets te doen met elkaar.’