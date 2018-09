Burgemeester: ‘Nederlandse’ cocaïnehandel ontwricht Antwerpen

Antwerpen raakt in de greep van de op Nederland georiënteerde cocaïnehandel. Burgemeester Bart De Wever verklaart in gesprek met de Volkskrant ronduit dat normale verhoudingen in zijn stad kapot gaan onder druk van enorme criminele geldbedragen.

De Wever: ‘De invloed van het geldvolume hou je niet meer tegen. Het blijft niet beperkt tot bepaalde wijken. Dit dringt door in heel de samenleving. Dit gaat doordringen in de politiek. Ik durf zeggen: in Antwerpen staan we op de rand dat men zich ook politieke invloed aan het inkopen is.’

De burgemeester zegt dat hij raadsleden kent ‘voor wie ik mijn hand niet in het vuur kan steken. Ik probeer mensen duidelijk te maken dat ze op den duur in een stad gaan wakker worden waar de achterkanten de voorkant in de schaduw plaatsen.’

De Antwerpse haven is het belangrijkste aanvoerpunt in Europa van cocaïne uit Zuid-Amerika. In de stad werken drugscriminelen zich op tot grote ondernemers. Conflicten tussen drugsbendes worden extreem gewelddadig uitgevochten.

Extreem winstgevend

De Wever: ‘De cash wordt ook gebruikt om zich in de gemeenschap in te kopen. Door giften te verlenen aan moskeeverenigingen, door onderhandse leningen te verstrekken aan buurtbewoners die niet naar de bank kunnen of willen, door mensen te werk te stellen in winkels die schijnbaar winkels zijn, maar in werkelijkheid criminele doelen dienen, telefoonwinkels, viswinkels, shishabars.’

Cocaïne is extreem winstgevend. Cokepasta verlaat een Zuid-Amerikaanse haven voor nog geen duizend euro per kilo. In de aankomsthaven ligt de waarde al op een bedrag tussen de 23 en 25 duizend per kilo. In de tussenhandel gaat de prijs nog eens drie tot vier keer over de kop.

In 2017 namen de Belgische autoriteiten in totaal 41 duizend kilo cocaïne in beslag. Vier jaar eerder, in 2013 was dat nog maar 4.000 kilo. Burgemeester De Wever: ‘De coke is een gamechanger. Waar we vroeger over families spraken die bijverdienden, die in het theehuis de cannabis aan de man brachten, gaat het nu om bedragen die mensen in staat stellen in Marokko vastgoedkoning te worden.’

Burgemeester Bart de Wever Foto Stephan Vanfleteren

80 procent coke bestemd voor Nederland

In Rotterdam nemen de onderschepte hoeveelheden af: in 2016 nog 13 duizend kilo, in 2017 5.000 en in de eerste helft van 2018 nog geen 1.000 kilo. Ongeacht de aanvoerhaven is de cocaïne voor het overgrote deel bestemd voor Nederland. De Belgische autoriteiten hanteren een schatting van tenminste 80 procent. Het zijn Nederlandse drugsbendes die de inkoop financieren en de distributie verzorgen, lokaal en vooral internationaal.

De Wever: ‘Men kan niet om de constatering heen dat sinds de jaren zeventig ondernemers in Nederland stinkend rijk zijn geworden in de drugsbusiness. Eerst met cannabis, dan met synthetische drugs en coke. Jullie probleem is nu ook ons probleem geworden.’

Haven zo lek als een mandje

De Wever steekt de hand ook in eigen boezem. De handel zoekt de zwakste schakel. Dat is Antwerpen. De burgemeester beaamt: ‘De haven is zo lek als een vergiet. Dat hoeven we niet te ontkennen. En dat ik daarmee als burgemeester een groot probleem heb, zult u mij ook niet horen ontkennen.’

Er ligt een plan van aanpak. De kern ervan is dat tal van diensten en overheden de eigen rigiditeit overstijgen en innig gaan samenwerken. De Wever onderkent dat het niet zal helpen om de grote drugsbaronnen uit te schakelen.