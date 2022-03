Burgemeester Marioepol: ‘Meedogenloze aanvallen op de stad’ • Zelenski diep teleurgesteld dat Navo geen no-fly zone instelt

• Kabinet wil in elke veiligheidsregio tweeduizend opvangplekken voor Oekraïners

• Burgemeester van de belegerde stad Marioepol smeekt om hulp nu de stad volgens hem geen stroom en stromend water meer heeft

• Navo stelt geen no-fly zone in uit vrees voor een directe confrontatie met Rusland

• Russen veroveren grote kerncentrale in Zuidoost-Oekraïne