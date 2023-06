Burgemeester maant New Yorkers binnen te blijven, bosbranden Canada desastreus voor luchtkwaliteit

Mensen nemen foto’s van de door rook versluierde zon in New York. Beeld AFP

Steden als Detroit en Philadelphia, maar met name New York, worden vanwege een noordwestenwind zwaar getroffen. De zon kleurt er soms rood door de smog, en boven New York hangt zo’n dikke, grijze deken, dat het Vrijheidsbeeld in de rivier de Hudson vanaf de wal bijna niet te zien is. Met als gevolg: opgeschorte schoolactiviteiten, duizenden vertraagde vluchten en massaal thuiswerken. Het mondkapje maakt zijn rentree, binnen blijven is het devies.

De luchtkwaliteit is er woensdag dusdanig slecht, dat New York ineens de op twee na slechtste luchtkwaliteit van alle grote steden ter wereld heeft, na de Indiase hoofdstad New Delhi.

De New Yorkse burgemeester Eric Adams raadt alle inwoners aan om zoveel mogelijk binnen te blijven, zeker mensen met luchtwegaandoeningen als astma. Scholen hebben buitenactiviteiten afgelast en sommige buitensporten gaan niet door. Jodie Comer, bekend van haar rol in de serie Killing Eve, stopte woensdagavond zelfs met een toneelstuk op Broadway waarin ze de hoofdrol speelt. ‘Ik krijg geen adem met deze lucht’, zei ze voordat ze van het podium afstapte.

Hoogste waarschuwing

In Canada zelf heeft de milieudienst van het land de hoogste waarschuwing afgegeven voor de luchtkwaliteit in de hoofdstad Ottawa, wat betekent dat er een ‘zeer hoog risico’ is voor de gezondheid.

Canada wordt al weken geteisterd door hevige bosbranden in een gebied dat zo groot is als België. In totaal hebben zo’n 30.000 mensen hun huis moeten verlaten. De rook komt vooral uit de Canadese provincie Quebec waar zo’n 160 branden woeden. Ruim 110 daarvan zijn volgens de autoriteiten nog niet onder controle. Vorige week zijn er al meer dan 300 brandweerlieden uit de VS en Zuid-Afrika naar Canada gereisd om te helpen.