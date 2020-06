Burgemeester Halsema trekt plan voor preventief fouilleren in

Burgemeester Femke Halsema tijdens het spoeddebat met de Amsterdamse raad over de antiracismedemonstratie op de Dam. Beeld ANP

Met de omstreden politieaanpak wilde Halsema onder meer het toenemende wapenbezit onder jongeren tegengaan, vooral in Amsterdam-Zuidoost. Volgens de burgemeester betekent de terugtrekking van het plan niet dat preventief fouilleren nu helemaal uit zicht is, maar dat er zowel binnen de politiek als onder bewoners meer draagvlak moet worden gevonden.

Alleen al vanwege het risico van etnisch profileren roept de aanpak weerstand op binnen de gemeenteraad. Zo beklemtoonde haar eigen partij, GroenLinks, woensdag nog eens tijdens het debat over de antiracismebetoging op de Dam tegen herinvoering te gaan stemmen.

Halsema zelf heeft langdurig geaarzeld of preventief fouilleren wel een goed instrument is in de strijd tegen wapenbezit en toenemend geweld in bepaalde Amsterdamse buurten. Hoofdcommissaris Frank Paauw, tot vorig jaar werkzaam in Rotterdam waar het al jaren wordt toegepast, wist haar te overtuigen. Een reeks aan geweldsincidenten in Amsterdam-Zuidoost deed Halsema overstag gaan.

Fouilleren 2.0

Hoe gevoelig preventief fouilleren in Amsterdam ligt, bleek begin dit jaar toen de Volkskrant meldde dat de hoofdstad er weer toe zou overgaan. De gemeente en de politie probeerden dat af te zwakken, maar korte tijd later lag er wel degelijk een plan op tafel. Gezien de gevoeligheid sprak burgemeester Halsema van ‘preventief fouilleren 2.0’ waarbij ze doelde op gericht fouilleren op specifieke ‘hotspots’, bijvoorbeeld in Zuidoost.

Vanwege het risico op etnisch profileren liet Amsterdam begin dit jaar een onderzoek instellen onder Amsterdammers die door de politie zijn aangesproken. Bijna 60 procent zei het gevoel te hebben dat ze werden aangesproken vanwege huidskleur, afkomst of uiterlijk.

Nog maar enkele weken geleden leek herinvoering van preventief fouilleren kansrijk, ondanks veel kritiek in de raad, toen hoofdcommissaris Paauw aan raadsleden toezegde dat ze gerust als waarnemer met de politie mee op pad mochten. Maar sinds de wereldwijde commotie na het politiegeweld jegens George Floyd nam de kritiek op deze controversiële politieaanpak weer toe.

‘Linksig’

Die kritiek reikt verder dan alleen de vrees voor etnisch profileren. Tegenstanders vinden preventief fouilleren ook niet effectief. Het kost veel politie-inzet en levert te weinig op, is daarbij de redenering.

Voorstanders roemden Halsema juist om haar durf om toch – omkleed met allerlei voorwaarden – te kiezen voor deze aanpak. Volgens VVD-fractievoorzitter Marianne Poot liet ze daarmee zien haar ‘linksige’ imago te willen afschudden.

Heel anders van toon werd Poot toen de burgemeester op Tweede Pinksterdag niet ingreep bij een massale antiracismebetoging op de Dam waarbij de coronaregels werden overtreden. Een woensdag door de VVD ingediende motie van wantrouwen kreeg alleen steun van Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen.