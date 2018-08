Burgemeester Halsema staakt toenadering tot salafisten in Amsterdam

Burgemeester Halsema van Amsterdam wil niks weten van toenadering tot salafistische organisaties. Daarmee neemt zij afstand van het door haar voorganger Jozias van Aartsen ingezette beleid, nog voordat dat in de praktijk gebracht is.

Foto ANP

Dat schrijft Halsema woensdag in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. Zij wil ‘mensen wier stem zacht klinkt’, zoals moslims die worden bekneld door extremisten, de helpende hand bieden. ‘Juist met hen zoekt de overheid actief samenwerking en niet met degenen die de [democratische] uitgangspunten (…) teniet willen doen.’ Het is voor het eerst sinds haar aantreden als burgemeester deze zomer dat Halsema haar visie schetst op dit beladen onderwerp.

Het radicaliseringsbeleid in de hoofdstad ligt onder een vergrootglas. Vorig jaar werd een belangrijke adviseur van de gemeente op dit terrein ontslagen, vanwege vermeende fraude met facturen. Ook de tijdelijke opvolger van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan, de VVD’er Van Aartsen, kreeg kritiek. Dit omdat hij samen wilde werken met salafistische en orthodoxe moskeeën bij de bestrijding van radicalisering.

Geldstromen

Ook op andere punten wil Halsema het oude beleid aanscherpen. Zo moet de geldstroom uit landen als Koeweit en Saoedi-Arabië, met behulp waarvan orthodoxe moslims hun invloed in de gemeenschap proberen te vergroten, gestopt worden. Daarnaast wil de burgemeester actie ondernemen tegen radicale predikers, ook als die strikt juridisch niet de fout in gaan. Halsema geeft toe dat dit nu vaak niet mogelijk is, maar wil politiek Den Haag maatregelen voorstellen om verdergaand ingrijpen mogelijk te maken.

Opvallend is de kritiek die nieuwkomer Halsema uit op de jarenlange gewoonte om radicalisering in één adem te noemen met polarisatie. Met dat laatste hoeft niets mis te zijn, schrijft de oud-GroenLinks-leider. ‘Heftig en soms onverzoenlijk meningsverschil hoort thuis in onze democratische rechtstaat en in onze vrije stad’, stelt zij. Daarom spreekt zij voortaan liever van de strijd tegen ‘radicalisering en extremisme’.