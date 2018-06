Burgemeester Halsema als Klavers grootste blikvanger

Goedemiddag,

De nogal uiteenlopende reacties maken één ding duidelijk: Burgemeester Halsema is vanaf nu de grootste blikvanger in de transformatie van GroenLinks tot bestuurspartij die zich onder Jesse Klaver in rap tempo voltrekt.

GESPREK VAN DE DAG

Burgemeester Halsema

Verdeelde reacties, ook op het Binnenhof, op de aanstaande benoeming van burgemeester Femke Halsema in Amsterdam. 'Hier zit Amsterdam niet op te wachten', weet het Forum voor Democratie, dat in één adem doorgaat naar een pleidooi voor de direct gekozen burgemeester.

Hier zitten heel veel mensen in #Amsterdam niet op te wachten! Daarom wil Forum voor Democratie snel de invoering van een diirect door de bevolking gekozen burgemeester (zoals in de rest van de wereld). https://t.co/1W7qlfTRat #gekozenburgemeester #FVD https://t.co/iOki2EdCK4 ForumvoorDemocratie

Uit andere hoeken klinkt instemming. Natuurlijk van Jesse Klaver, maar ook van Lodewijk Asscher en minister Van Engelshoven - in het kabinet belast met emancipatiezaken: 'Mooi nieuws, onze hoofdstad krijgt voor het eerst een vrouw als burgemeester.'

Gefeliciteerd Femke Halsema en heel veel succes met je werk voor ons mooie Amsterdam! Lodewijk Asscher

De vraag van de dag is natuurlijk of Halsema niet te weinig bestuurlijke bagage heeft om de hoofdstad als burgemeester te kunnen dienen. Maar dat is net hoe je het bekijkt, stelt het Volkskrantcommentaar: Alsof Bram Peper meer bestuurlijke ervaring had toen hij op zijn 42ste Rotterdam onder zijn hoede kreeg. Rob van Gijzel deed zijn ervaring net als Halsema vooral op in de Tweede Kamer en groeide uit tot een populaire burgemeester van Eindhoven. Bovendien brengt Halsema wel andere kwaliteiten mee. Over haar bekroonde welsprekendheid en haar politieke gevoel zijn nog weinig zorgen vernomen.

Al maanden zong haar naam rond als mogelijke opvolger van Eberhard van der Laan, en lang niet altijd in de meest positieve zin - te links, te elitair, te vrouw. Wat motiveert Femke Halsema om burgemeester te worden? https://t.co/QOMXXVmjcg de Volkskrant

LEESTIP

De wondere wereld van de ministers van Staat

Voor een partij als Forum voor Democratie, deels opgericht tegen politieke benoemingen en het gesloten politieke circuit rond het Binnenhof, zijn het drukke weken. Want hoe zit dat eigenlijk met die drie ministers van Staat die vorige week opeens uit de lucht kwamen vallen? Hoe word je zoiets? Verslaggever Ariejan Korteweg ging op onderzoek uit en werd niet veel wijzer van de uitleg van premier Rutte: 'Er zijn geen criteria anders dan bijzondere verdiensten die vergelijkbaar zijn met de bijzondere verdiensten van degenen aan wie deze titel eerder is verleend.'

Korteweg: 'Een gesloten circuit: opvolgers moeten op hun voorgangers lijken. Wie- zoals Thierry Baudet - de benoeming van de vicepresident van de Raad van State het summum van partijkartel vindt, heeft zich nog niet in de ministers van Staat verdiept.'

Met dit verschil dat ook de functieomschrijving van die ministers van Staat nogal onduidelijk is. Korteweg : 'Het is een mysterieuze erebaan, waarvoor je veel moet kunnen maar zelden iets hoeft te doen.'

Blijft de vraag hoe Sybilla Dekker nou toch in het illustere rijtje oud-politici is beland.

Heel fijn stuk.

Over een gesloten circuit van opvolgers die op hun voorgangers moeten lijken.

Sybilla Dekker, aan wier 3 jaar durend ministerschap 'de herinneringen weinig levendig zijn': "Het is een waardering voor alles wat je oppakt." https://t.co/uwEPf1R0Gq sheila sitalsing

ONDERTUSSEN IN BRUSSEL

De immigratietop

Voor de Duitse bondskanselier Merkel nadert het uur van de waarheid: de Europese regeringsleiders zijn in Brussel bijeen voor de top die in haar ogen 'het lot van de EU kan bepalen'. Of toch op z'n minst het lot van haar eigen Duitse regering, waarbinnen de spanning zo hoog is opgelopen.

Premier Rutte temperde vandaag bij aankomst in Brussel de verwachtingen. Hij rekent vanavond of morgenochtend niet op een 'totaaloplossing' voor het Europese immigratiebeleid, zei hij tegen het ANP, maar hoopt wel op een paar afspraken. 'Ik hoop dat we kunnen afspreken hoe we praktisch en heel snel met landen in Afrika afspraken gaan maken.' Hij hoopt de snel veranderende Europese stemming te benutten om opvangcentra buiten de EU op te tuigen, zoals ook EU-president Tusk al heeft voorgesteld.

Over rugdekking vanuit het Nederlandse parlement hoeft hij zich in dat geval niet druk te maken.

Naar verwachting zal het overleg in Brussel tot diep in de nacht duren.

Premier Rutte komt aan bij het gebouw van de Raad van de Europese Unie voor de Europese top van staats- en regeringsleiders over de migratie. Foto ANP - Jonas Roosens

