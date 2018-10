Burgemeester Haarlem ondergedoken na bedreigingen

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem is tijdelijk ondergedoken wegens ernstige bedreigingen. Dat heeft hij donderdagavond laten weten aan NH Nieuws . Al bijna een maand wordt Wienen op straat vergezeld door zwaarbewapende agenten.

Zwaarbewapende agenten op de Grote Markt in Haarlem voor de ingang van het stadhuis. Foto Katja Poelwijk

De bedreigingen hebben mogelijk te maken met zijn harde aanpak van criminaliteit. Wienen liet onlangs een illegaal casino sluiten en een clubhuis van motorclub Hells Angels. ‘Dat het nu hier aan de orde is, is jammer, maar ik denk dat het niet iets specifieks Haarlems is’, zei Wienen donderdag in de marge van een raadsvergadering.

Wienen benadrukt dat het een ‘volstrekt zinloze actie’ is om te denken dat je via bedreiging en intimidatie je zin kan krijgen ‘want dat gaat niet gebeuren’. Toen hij nog burgemeester van Katwijk was, werd hij ook een keer met de dood bedreigd. De dreiger werd toen dezelfde dag nog opgepakt en is veroordeeld.

Burgemeester Jos Wienen Foto anp

Laconiek

Over de huidige situatie reageert hij laconiek. ‘Je kunt iets minder gemakkelijk gaan en staan waar je wilt, je hebt voortdurend mensen die bij je zijn, tijdelijk woon ik niet in de eigen woning. Op zich zijn dat gewoon even lastige dingen waarmee je om moet gaan.’

Tijdens een sponsorzwemtocht in het Spaarne werd Wienen half september tot in het water vergezeld door een agent. Zijn ambtswoning wordt scherp in de gaten gehouden.