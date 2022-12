Burgemeester Femke Halsema: ‘Heb ik voldoende kracht en energie? Voldoende ideeën en brille voor een tweede termijn?’

Femke Halsema Beeld Eva Roefs

Ik moet harder werken. Niet tien keer, niet honderd keer, maar misschien zelfs wel duizend keer hangt dit zinnetje sinds kort in de werkkamer van Femke Halsema. ‘Grappig, hè’, zegt de Amsterdamse burgemeester. ‘Het is een kunstwerk van Aukje Dekker. Wij dachten dat ze een kunstwerk met portretten van mijn mannelijke voorgangers zou maken. Dat heeft ze ook gedaan. Alleen: ze heeft talloze papiertjes over hen heen geplakt met het zinnetje: I have to work harder. Hierdoor zie je de mannen erachter niet meer. Geweldig.’

Moet u harder werken dan uw mannelijke voorgangers?

‘Ja, maar hard werken hoort ook bij de aard van dit beestje.’

Had je deze vraag vijfentwintig jaar geleden aan Femke Halsema (56) gesteld, dan had ze een ander antwoord gegeven. ‘Toen ik in 1998 de Tweede Kamer inging, had ik een enorme aversie tegen vrouwennetwerken. Ik ging liever dood dan dat ik daarbij zou horen. Ik hoorde bij een generatie vrouwen die lang heeft gedacht dat het beter is om seksisme te ontkennen, we pasten ons aan het establishment aan.’

Daar is ze inmiddels ‘van genezen’. Want, vervolgt Halsema, ‘het is goed dat een jongere generatie dit bespreekbaar maakt. Daardoor ben ik ook activistischer geworden. In mei nog scandeerden zeshonderd boze voetbalkerels voor mijn ambtswoning: ‘Halsema kankerhoer.’ Dan kan ik doen alsof dat niet seksistisch is, maar ja, dat is het wel.’

Vierenhalf jaar is Halsema inmiddels burgemeester van Amsterdam. De mooiste baan die er is, vindt ze. Een die haar ‘diep gelukkig’ maakt.

Uw eerste termijn zit er bijna op.

‘Komende zomer besluit ik of ik solliciteer voor een tweede termijn.’

Want behalve mooi, is het ook een zwaar ambt. Vooral voor iemand met een ‘enorm arbeidsethos, en een groot verantwoordelijkheidsgevoel’.

Zo pinkte Halsema kort na haar installatie in 2018 een traantje weg in haar dienstauto, nadat ze de ME opdracht had gegeven om boze studenten weg te halen uit het bezette P.C. Hoofthuis, een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. ‘Vlak daarvoor had ik een van mijn voorgangers gebeld en gevraagd: ‘Job (Cohen, red.), wat moet ik doen?’ Hij antwoordde: je gaat ernaartoe en je gaat praten. Dat heb ik gedaan. Maar het gesprek met de studenten bleek een zinloze actie. Dan heb je geen keuze, en moet je een geweldsmiddel inzetten tegen jonge mensen die daar uit ideële motieven zitten – het hadden mijn eigen kinderen kunnen zijn.’

De zwaarte van het ambt, zegt ze, ‘drong toen in volle hevigheid tot mij door’. En daarom staat Halsema altijd ‘aan’. ‘Zodra ik wakker word, denk ik: niet zeuren, maar poetsen. Dan ga ik aan het werk.’

In februari nog liep ze tijdens een vakantie ‘vloekend’ met haar telefoon buiten – op zoek naar bereik. ‘Ik was een weekje weg met mijn dochter toen de gijzeling in de Apple Store plaatsvond. Mijn plaatsvervanger deed het prima. Maar ik vond het afschuwelijk dat ik er niet was.’

Want haar werk loslaten? Dat is niet haar sterkste kant. ‘Ik heb altijd piket, maar zodra ik op 40 kilometer afstand van Amsterdam kom, ben ik verplicht deze over te dragen.’

Waar zal uw besluit voor een tweede termijn van afhangen?

‘Even los van de vraag of Amsterdam mij wil hebben, vind ik dat ik alleen mag solliciteren als ik nog sterk genoeg ben voor deze rumoerige stad. Heb ik voldoende kracht en energie? Voldoende ideeën en brille? Daarnaast zal ik de afweging maken of het offer dat vooral mijn gezin in de privésfeer brengt, nog in evenwicht is met wat ik kan betekenen voor de stad.’

‘Lukt het om het gevoel van optimisme onder bewoners te behouden?’ Beeld Eva Roefs

Sinds een jaar woont Halsema gescheiden van haar man. Maar van een ‘oorzakelijk verband’ wil ze niet spreken. ‘Dat is te simpel. Ik ben juist trots op de manier hoe wij het de afgelopen jaren samen hebben gedaan. We zijn als partners uit elkaar, maar niet als gezin.’

Wanneer bent u tevreden over uw burgemeesterschap?

‘Ik zie de stad als een schip op woeste zee. Mijn voornaamste taak is het om in de gaten te houden hoe het gaat met de stad: is er maatschappelijke onvrede?

‘Door de energiecrisis neemt de armoede toe, net als de onzekerheid. Amsterdam is bovendien enorm veranderd de afgelopen vijf, zes jaar. De drugseconomie is opgerukt, we hebben drie geruchtmakende moorden gehad. Het aantal demonstraties is verdrievoudigd, jaarlijks worden er zo’n 1.600 aangemeld. Niet alleen daardoor, maar ook door het toerisme, is de druk op de stad toegenomen. Of denk aan de woningmarkt en jongeren: voor sommigen duurt het tot hun 30ste voordat ze een eigen huis hebben. Dat kleurt je toekomst, op een verkeerde manier.

‘Lukt het om het gevoel van optimisme onder bewoners te behouden? Daarop zal ik mezelf uiteindelijk beoordelen.’

Bijna twee jaar geleden kondigde Halsema aan dat buitenlandse toeristen niet meer welkom zijn in Amsterdamse coffeeshops. Althans als het aan haar ligt. Want inmiddels is duidelijk dat de gemeenteraad het zogenoemde i-criterium te ver vindt gaan. Er ligt inmiddels een nieuw voorstel van de burgemeester samen met wethouder Sofyan Mbarki (PvdA) van economische zaken: een blowverbod voor delen van het toeristisch centrum. Doel: Amsterdam bevrijden van het soms wat ordinaire, commerciële imago dat hier alles kan en mag.

Is het mislukken van uw coffeeshopplan een smet op uw burgemeesterschap?

‘Vanaf het begin was duidelijk dat er een grote kans was dat dit het niet zou halen. Ik had het ook zonder instemming van de raad kunnen invoeren. Maar omdat het om een fundamenteel besluit gaat over de richting van de stad, vond ik een open debat belangrijk.

‘Dus: ja, ik vind het ongelooflijk jammer, maar het is een bewust genomen risico. Tegelijkertijd houd ik van debat, en heeft het de raad gedwongen met alternatieven te komen.’

Want Halsema is niet tegen drugs. Wat haar betreft moest het i-criterium juist ingevoerd worden om de sector uiteindelijk te legaliseren. ‘Dat laatste kan alleen als de markt lokaal georganiseerd is en er voornamelijk sprake is van lokaal gebruik. Amsterdam heeft een uitgedijde, oververhitte markt. Het i-criterium is een instrument om de markt beheersbaarder te maken, en daarmee ook acceptabel te maken voor legalisering – iets wat in mijn ogen onvermijdelijk is.’

Beeld Eva Roefs

En niet alleen softdrugs, ook voor harddrugs bepleit Halsema ‘een vorm van legalisering’. In oktober zei ze op een internationale conferentie – tot afgrijzen van CDA en ChristenUnie – dat de war on drugs is mislukt. De florerende internationale drugshandel veroorzaakt een perverse, illegale economie en geopolitieke instabiliteit, stelt ze. ‘Ieder weldenkend mens ziet dit. Maar nog altijd wordt het onderwerp legalisering weggewuifd als ‘onrealistisch gefilosofeer’. Je hoort mij niet zeggen dat het makkelijk is, of dat we het huidige beleid in één keer moeten opheffen. Maar we hebben een langetermijnvisie nodig en we kunnen dit probleem niet voor ons uit blijven schuiven.’

Wat kunt u hieraan veranderen?

‘Mijn medewerkers lachen me al een half jaar uit. Ik zeg al tijden dat ik er samen met andere burgemeesters een essay over wil schrijven. Ik kom er alleen niet aan toe.

‘En ik ben echt niet de enige die dit vindt. De Global Commission on Drugs Policy, een organisatie van voormalige staatshoofden, zegt ook dat legalisering de enige weg is. Maar ja, dat zeggen ze pas nu ze allemaal klaar zijn.’

Drugs is niet het enige ‘taaie dossier’ waarover Halsema de discussie heeft aangezwengeld. ‘Ook het gesprek over prostitutie zat in Amsterdam al decennia muurvast’, zegt ze. ‘Simpel gezegd: je hebt GroenLinks en Bij1 aan het ene uiterste, zij willen meer legale plekken voor sekswerkers. Aan het andere uiterste heb je het CDA, dat van al het sekswerk af wil.’

Om die reden is de burgemeester ‘in het midden gaan zitten’. ‘Het is een markt van vraag en aanbod, waarin we drie waarden centraal moeten stellen. We willen de rechten van de sekswerkers beter waarborgen, de criminaliteit tegengaan en de overlast in de binnenstad verminderen. Dat heb ik uitgewerkt tot vier scenario’s. Samen met de raad zijn we uitgekomen op het scenario waarbij we een erotisch centrum, uitgebaat door een commerciële partij, willen ontwikkelen.’

Graffiti op de Wallen. Beeld Robin Utrecht / ANP

Inmiddels heeft ze de eerste artist’s impressions gezien. ‘Erg leuk.’ Het moet een plek met ‘klasse’ worden, maar ook een waar de – vaak – kwetsbare sekswerkers makkelijk bij hulpverleners terechtkunnen. Begin 2023 zal ze een shortlist van drie plekken presenteren. Welke dat zijn? Daarover wil Halsema nog niks zeggen. ‘Hopelijk zit er een tussen die kan rekenen op minder weerstand van de buurt. Meerdere gemeente-afdelingen zijn er nog mee bezig. Want waar hebben we bouwgrond voor dit centrum? Welke buurten kunnen dit ‘dragen’?’

Hoeveel ramen zullen er hierdoor op de Wallen verdwijnen?

‘We doen dit stap voor stap: eerst de plek bepalen, daarna zoeken we een investeerder en weten we wat de business case is. Dan wordt duidelijk hoeveel sekswerkers willen verhuizen en of we de raamexploitanten onder druk moeten zetten.’

Zolang wil de gemeenteraad niet wachten. Een meerderheid steunde in december een D66-voorstel om de gordijnen van sekswerkers op de Wallen te sluiten. Ze willen af van de sekswerker als toeristische attractie en hopen daarmee de overlast in de binnenstad te verminderen.

U bent niet enthousiast.

‘Ik ga hierover zeker in gesprek met de sekswerkers. Maar uit een eerdere pilot bleek dat zij zich bij gesloten ramen juist onveilig voelen. En het is de vraag of je door middel van een etalageverbod kan afdwingen dat zij hun gordijnen sluiten.’

De Wallen. Beeld Joris van Gennip

Hoewel Halsema zich op het drugs- en het Wallendossier nadrukkelijk profileert, beschouwt ze deze onderwerpen als een klein onderdeel van haar werk. ‘Ik wil vooral de burgemeester van de buitenwijken zijn. Aan Zuidoost, Noord en Nieuw-West gaat een veel groter deel van mijn tijd op.’ Want, stelt ze: doen we niks, dan dreigt het Londen-scenario. ‘Het centrum wordt onbetaalbaarder, de middenklasse trekt weg en de armoede in de kwetsbaarste delen van de stad rukt op. Onze stad kent van oudsher een grote gelijkmatigheid van bevolkingsopbouw, en dat staat onder druk.’

Een beetje duwen, hier wat schaven en soms een wethouder ‘verleiden het net wat anders aan te pakken’ – ook dat ziet ze als een belangrijke taak. Zowel binnen als buiten het stadhuis geeft Halsema anderen graag een ‘zetje’. Zo stond ze aan de wieg van nieuwe netwerken, zoals de Jeugdraad, en initieerde ze het City Collective Amsterdam: een vereniging met internationaal opererende ondernemers en kunstenaars, zoals de modemerken Daily Paper, Patta en cultuurhuis Sexyland, die hun thuisbasis in Amsterdam hebben, maar ‘niet automatisch toegang hebben tot de klassieke macht’.

En er is nog een dossier waaraan ze dit jaar een ‘zetje’ probeerde te geven, maar waarmee ze de woede van zestig moskeebestuurders op haar hals haalde: de verklaring waarin discriminatie van en geweld tegen lhbti’ers wordt afgewezen.

Want, vindt Halsema: lhbti’ers krijgen te vaak te maken met geweld. Zo gingen er in 2021 in Amsterdam-West regenboogvlaggen in vlammen op, en werden dit jaar bezoekers van homobar Prik beschoten met gelballetjes.

Dit geweld is deels toe te schrijven aan de ‘harde straatcultuur’, waarbij sommige daders zich ten onrechte beroepen op hun geloof, stelt de burgemeester. ‘Daarom zijn er vanaf begin dit jaar gesprekken geweest, twee met mij en alle moskeeorganisaties en een gesprek tussen ambtenaren en een werkgroep om samen een verklaring te maken.’

Uit de werkgroep kwam aanvankelijk slechts een ‘algemene samenvatting van artikel 1 van de Grondwet’. ‘Dat vond ik teleurstellend. Ik wilde het specifieker, en dacht: ik doe nog één poging om een concept te maken dat we met alle religieuze organisaties kunnen bespreken. Eerst met de moskeeën, daarna met de kerken en synagogen.’

Het resultaat: woedende reacties. ‘Absurd, discriminerend en stigmatiserend’, vonden de moskeeën Halsema’s plan om de verklaring eerst door hen te laten ondertekenen. De burgemeester wees hen ten onrechte aan als ‘probleemeigenaar’, vonden ze.

Begrijpt u dat de moskeeën zich voor het blok gezet voelden?

‘Nee, want ze werden niet voor het blok gezet. Het was juist de afspraak dat de moskeeën het concept eerst zouden zien, er zou nog een besloten gesprek plaatsvinden om het te bespreken. Kort voor dat gesprek werd het onderwerp gekaapt door een aantal agitatoren, zoals Abou Hafs en Nourdeen Wildeman, mensen die er op geen enkele manier bij betrokken waren. Zij zijn ermee aan de haal gegaan in de media. Toen was het einde verhaal.’

Heeft u fouten gemaakt?

‘Nee. Amsterdam is een stad die van oudsher bestaat uit minderheden: politiek, etnisch, cultureel. En die minderheden moeten in de publieke sfeer af en toe hun nek voor elkaar uitsteken. Als je opkomt voor de vrijheden van een ander, bescherm je ook je eigen vrijheid.

‘Natuurlijk weet je dat er een zeker risico is als je zo’n proces in gaat. Bijvoorbeeld toen schrijfster Lale Gül werd bedreigd, ben ik in gesprek gegaan met een deel van de Turkse gemeenschap. Ik wilde een onversneden verdediging, eentje zonder maar. Dat hebben ze ook gedaan.

‘Maar ja, er is altijd een risico dat men er niet in meegaat.’

Is het niet wat makkelijk om te zeggen dat dit mislukt is door enkele agitatoren, zoals Nourdeen Wildeman? Hij sprak als woordvoerder van de Blauwe Moskee in Amsterdam-West. Geen van de zestig moskeebesturen wilden langskomen.

Geërgerd: ‘Ik ben wel een beetje klaar met de kwestie. De kwestie is nodeloos groot gemaakt, onder druk van de publiciteit hebben de moskeeën het gesprek afgezegd. Dat vond ik onverstandig. Nu gaan we voort.’

De burgemeester pakt haar telefoon erbij. ‘Het is me te simpel om te zeggen: de islamitische gemeenschap wil zo’n verklaring niet, want onze moslimgemeenschap is heel gevarieerd. Na de brand van de regenboogvlaggen in de studentenflats, was de naastgelegen moskee de eerste die de slachtoffers opving. En kijk’, zegt ze terwijl ze een foto toont van buurtvaders in gele hesjes die feestende, rellende jongeren op het Mercatorplein in toom proberen te houden na een overwinning van het Marokkaanse voetbalelftal: ‘Dit zijn de mannen van de Badr Moskee. Ze zijn van grote betekenis. Ik ben enorm trots op ze.’

Komt er ooit nog een lhbti-verklaring?

‘Ik kan alleen duwtjes geven.’