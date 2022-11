Burgemeester Breda over wietexperiment: ‘Vaart maken, anders net als Duitsland cannabis legaliseren’

Bezoekers van coffeeshop De Baron in Breda. Beeld Marcel van den Bergh

Het duurt veel te lang met het wietexperiment, dat al in 2017 is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. ‘We moeten nu echt eens vaart gaan maken’, vindt burgemeester Paul Depla van Breda. ‘Anders kunnen we deze kleine proef met slechts tien gemeenten en tien gereguleerde telers beter beëindigen en meteen aansluiten bij buurland Duitsland dat de cannabis helemaal wil legaliseren. We waren ooit koploper en einzelgänger met ons softdrugsbeleid, maar worden nu van alle kanten ingehaald door tientallen andere landen. Dat is dood- en doodzonde. De drugscriminelen lachen zich kapot.’

Het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ kampt met de ene na de andere vertraging. De ambitie was aanvankelijk dat de eerste onder staatstoezicht geproduceerde en gecontroleerde joint in 2021 opgestoken kon worden. Maar de ministers van Justitie en Volksgezondheid moesten eerder dit jaar opnieuw een uitstel aankondigen. Zij verwachten nu dat dit op z’n vroegst pas in het tweede kwartaal van volgend jaar zal gebeuren.

Coffeeshops, telers en ook burgemeester Depla vrezen dat het nog later zal worden: eerder eind 2023 of zelfs begin 2024. ‘Het is een experiment voor vier jaar, met een eventuele uitloop naar vijf jaar. Dat betekent dat besluitvorming over het vervolg, dus over totale legalisering van cannabis, pas in 2028 of 2029 zal plaatsvinden’, aldus de PvdA-bestuurder. ‘Dat is echt veel te laat.’

Duitse deelstaat

Vrijdag is Depla één van de sprekers tijdens een symposium in Eindhoven over de toekomst van de cannabisbranche, georganiseerd door het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) dat 25 jaar bestaat. Zijn boodschap zal zijn: ‘Nu snel stappen ondernemen, anders maar meteen − om het oneerbiedig te zeggen − als een soort deelstaat aanhaken bij Duitsland.’

Paul Depla, burgemeester van Breda. Beeld Jeroen Jumelet / ANP

In het experiment moeten tien uitverkoren telers kwalitatief goede wiet en hasj leveren aan bijna tachtig coffeeshops in tien ‘experimenteergemeenten’, waaronder Breda en Tilburg. Want het huidige gedoogbeleid − wel softdrugsverkoop vanuit coffeeshops toestaan, niet de wietteelt zelf − wordt als onhoudbaar beschouwd. ‘Het Nederlandse systeem is halfslachtig en hypocriet’, aldus Depla. ‘We leggen de rode loper uit voor criminelen en het is slecht voor de volksgezondheid omdat er geen controle is op de producten.’

De selectie van tien telers − meestal combinaties van tuinbouwbedrijven met coffeeshopeigenaren en (buitenlandse) investeerders − is met veel moeite en na een langdurige Bibob-integriteitsscreening afgerond. Het voornaamste obstakel nu is echter dat veel telers geen bankrekening kunnen openen. De banken zijn vooral vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) huiverig om in zee te gaan met deze bijzondere beroepsgroep. Echt onzin, vindt Depla. ‘Ze hebben toch ook gewoon tomatentelers als klant? Banken beschouwen coffeeshops en wiettelers nog steeds als een criminele wereld, terwijl we nu juist deze sector uít de criminaliteit willen halen.’

Ook ondervinden enkele telers problemen bij het vinden van een productielocatie of weerstand van gemeenten om een vergunning daarvoor af te geven. Daarnaast is het nog steeds niet gelukt om een extra grote stad toe te voegen als elfde experimenteergemeente om de wietproef meer gewicht te geven, zoals in het huidige regeerakkoord is afgesproken. Utrecht en Zwolle zijn daarvoor benaderd, maar hebben om uiteenlopende redenen afgehaakt.

Teler in Waalwijk

In juni twitterde minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers nog opgewekt: ‘Deze week zijn de eerste cannabisplanten in het kader van het wietexperiment geplant. Een stap voorwaarts in dit belangrijke experiment.’ Hij noemde geen locatie of naam van de teler. Volgens burgemeester Depla is dat bij Fyta in Waalwijk gebeurd, een bedrijf dat ook al ervaring heeft met medicinale cannabis.

‘Deze teler heeft al 17 verschillende cannabisvarianten geteeld, die zijn getest en goedgekeurd door onze coffeeshophouders’, verklapt Depla. In deze proeffase worden de hennepplanten allemaal vernietigd. Een gemiste kans, vindt de Bredase burgemeester. Tegelijk ziet hij het enthousiasme en de spirit voor de wietproef steeds verder afkalven bij coffeeshops, telers en andere partijen. Om de impasse te doorbreken, stelt hij daarom samen met burgemeester Theo Weterings van Tilburg ‘een experiment binnen het experiment’ voor: coffeeshops in Breda en Tilburg laten bevoorraden door Fyta. ‘Waarom wachten tot alle telers hun zaakjes op orde hebben?’, stelt hij.

Volgens Depla kan Fyta voor ongeveer de helft aan de cannabisbehoefte van de acht Bredase en elf (straks dertien) Tilburgse coffeeshops voldoen. De andere helft blijft dan voorlopig nog voor rekening van illegale telers. Hij heeft dit voorstel onlangs overgebracht aan de ministers van Justitie en Volksgezondheid − volgende maand wordt het opnieuw besproken in het bestuurlijk overleg over het wietexperiment.

‘Juristen zeiden meteen: dat kan niet, want dan heb je twee systemen’, aldus Depla. ‘Maar nu zijn coffeeshops helemaal afhankelijk van criminele productie. In ons voorstel komt nog maar de helft van de illegale markt − dat is al een hele verbetering. We moeten niet zo bureaucratisch doen. Alsjeblieft, laat ons alvast beginnen met een bedrijf dat al gecontroleerd is door de inspectie, een goed track and trace-systeem heeft en met beveiligde vrachtwagens gecontroleerde wiet en hasj kan bezorgen bij onze coffeeshops.’

Het is volgens Depla een ultieme poging om het wietexperiment uit het slop te trekken: ‘Gezien alle vertragingen zou ik zeggen: begin alvast met telers die al kunnen produceren. Daar kunnen andere telers ook van leren: hoe is de kwaliteit, hoe zal de consument reageren? Dat is beter dan nu op je handen te gaan zitten. Laat dit experiment geen bad trip worden.’