Burgemeester Assen zegt VVD-lidmaatschap op vanwege voorstellen over asielzaken en inperking demonstratierecht tijdens Sint-intocht

Marco Out, Assen Beeld .

Out maakte het nieuws donderdagavond bekend,enkele dagen voor het VVD-congres dat zaterdag plaatsvindt in Den Bosch. Hij verspreidde een uitgebreide verklaring via twitter. ‘Steeds vaker betrapte ik me er de afgelopen tijd op dat ik me ongemakkelijk voelde wanneer de letters VVD aan mijn naam of functioneren als burgemeester werden verbonden’, schrijft hij. ‘Steeds vaker betrapte ik me erop, dat ik me niet vertegenwoordigd voelde door volksvertegenwoordigers die mede door mij waren gekozen en contributie betaalden bij dezelfde partij. Steeds vaker las ik VVD-standpunten die te ver van mijn persoonlijke waarden en mening afstaan.’

Betreft: opzegging lidmaatschap VVD Assen, 22 november 2018 Beste mensen, Hoe zeer ik ook vind dat het (cont) https://t.co/4bLI2dcPNW Marco Out

Volgens Out is het ‘een optelsom’. Hij wijst onder meer op het plan van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff om een hogere straf op te leggen voor bewoners van probleemwijken die over de schreef gaan. Ook heeft hij geen begrip voor het voorstel de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris bij het verstrekken van verblijfsvergunningen af te schaffen, zoals recent voorgesteld door VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani.

‘Ik ben ervan overtuigd dat een strikt en stringent asielbeleid noodzakelijk is’, aldus Out. ‘Tegelijkertijd ben ik er mede door mijn eigen ervaringen van overtuigd dat het noodzakelijk is om een procedure te hebben die verstandige uitzonderingen op de geldende regels mogelijk maakt. Ik voel niet voor een samenleving waar regels boven verstand worden geplaatst.’

Sinterklaas

Het voorstel om demonstraties te verbieden bij de intocht van Sinterklaas, eveneens van Klaas Dijkhoff, noemt Out ‘de spreekwoordelijke druppel’. ‘Het was de nadruk op persoonlijke vrijheid die mij lang geleden bij de VVD bracht. De vrije meningsuiting is voor mij een heel belangrijk grondrecht.’

Dat een burgemeester het partijlidmaatschap opzegt, is uitzonderlijk. In 2013 deed Dagmar Oudshoorn het als burgemeester van Uithoorn. Zij was lid van de Partij van der Arbeid, maar kon zich niet vinden in het beleid van de partij ten aanzien van ‘uitwassen van de allochtone achterban'. Oudshoorn bleef tot maart 2018 partijloos burgemeester.

Marco Out (48) is sinds 2014 burgemeester van Assen. Eerder was hij Statenlid voor de VVD in Groningen en burgemeester van Borger-Odoorn in Drenthe. Het burgemeesterschap noemt hij ‘de mooiste baan die er is’. ‘Het gemak waarmee de burgemeesterskroonbenoeming deze week na politiek handjeklap is gesneuveld, vind ik onthutsend.’

Om te besluiten: ‘Ik zal daarom vanaf heden een bewust partijloze burgemeester zijn.’