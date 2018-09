Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem: ‘We kennen hun vaders en moeders. Zo kunnen we aanslagen voorkomen’

Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem. Foto Guus Dubbelman

Geschrokken van de arrestaties?

‘We hadden deze mannen al heel lang in beeld. Ze behoren tot een groep van circa 25 Arnhemse jongeren waarover we ons zorgen maken. Daar horen mensen bij die hebben geprobeerd naar Syrië te reizen en mensen die zijn teruggekeerd. We hebben ze in beeld. En dat geldt ook voor mensen die wel eens voor jihadisme hebben vastgezeten.

‘De mannen die nu zijn opgepakt zagen we de laatste maanden steeds meer radicaliseren. Er vormde zich een netwerk, dat zich uitbreidde naar Rotterdam en Vlaardingen. Ze hadden contacten in Amsterdam. We hebben toen onze zorgen geuit richting inlichtingendiensten. Dat heeft geresulteerd in de actie van donderdag.’

Waar en wanneer wilden deze mannen toeslaan?

‘Dat weet ik niet.’

Hoe houdt u die jongeren in de gaten?

‘De gemeente werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie. We zitten de jongeren dicht op de huid, we zorgen dat we goed geïnformeerd zijn, we zitten in de haarvaten van de wijken. We kennen hun vaders en hun moeders en al hun relaties. Dat is de basis van het succes. Zo kunnen we aanslagen voorkomen.

‘Ik geef een groot compliment aan de mensen in het veld die dag en nacht gewerkt hebben om dit mogelijk te maken. We werken heel hard om te voorkomen dat deze jongens ons ontglippen. Zonder informatie ben je nergens.’

Is het toeval dat deze mannen in Arnhem radicaliseerden?

‘Hier speelt het sinds 2012. Jongeren raken geïnfecteerd door het radicale gedachtengoed. Vaak zijn ze aanhangers van het salafisme. Ze nemen afstand van hun religieuze gemeenschap, van de gematigde moskeeën.

‘Het heeft niet per se iets met deze stad te maken, dat ze hier zitten. We hebben hier in Arnhem geen salafistische moskee en geen salafistische organisaties. Ze hebben contacten met de rest van het land. Jongeren beïnvloeden elkaar. Radicalisering is ook niet gebonden aan gemeentegrenzen.’

U weet dat het borrelt in uw stad. Bent u nooit bang dat u te laat bent?

‘Mijn nachtmerrie is dat we dingen over het hoofd zien. Daarom is het zo belangrijk om blijvend te investeren in de radicaliseringsaanpak. We zitten er bovenop, zodat we zo veel mogelijk jongens eruit pikken. En we hopen er dan op tijd bij te zijn als ze snode plannen maken.’

Zijn we door het oog van de naald gekropen?

‘Er is een aanslag voorkomen. Dat is een feit. Hoe het precies zit, moet blijken uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie en de verklaringen van de verdachten. Maar als je ziet wat voor wapens en explosieven er gevonden zijn – dat is schokkend.’