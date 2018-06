Burgemeester Ahmed Aboutaleb: Kabinet moet excuses maken voor slavernij

Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb Foto ANP

Bij de herdenking in 2013 noemde toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher slavernij een 'mensonterende praktijk' en een 'schandvlek in onze geschiedenis'. Hij sprak diepe spijt en berouw uit. Maar excuses kwamen er niet.

Aboutaleb sprak zaterdag tijdens de herdenkingstoespraak bij het Rotterdamse slavernijmonument. Hij wil dat het kabinet een stap verder gaat. Wat Asscher toen zei paste in de tijdgeest, stelt Aboutaleb. 'Het is nu tijd voor een volgende stap.'

In 2001 betuigde toenmalig minister van Integratiezaken Roger van Boxtel 'diepe spijt' voor het slavernijverleden op een anti-racismeconferentie van de Verenigde Naties in Zuid-Afrika. Hij verklaarde toen dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt die hebben geleid tot groot onrecht.

Nederland schafte in 1863 de slavernij af in Suriname en de Antillen. Dat wordt zondag herdacht, 155 jaar later. Die herdenking is in Amsterdam. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken houdt een toespraak. Haar woordvoerder wilde zaterdagavond niet ingaan op het pleidooi van Aboutaleb voor excuses van het kabinet.