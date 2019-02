Buma: ‘Politieke midden moet zich niet in een hoekje laten drijven’

In zijn toespraak tot het CDA-congres in de Amsterdamse Kromhouthal noemde Buma, met grote instemming van de zaal, het recente politieke compromis over het kinderpardon zaterdag als sprekend voorbeeld van de kracht van het midden. De draai van de CDA-fractie in de Tweede Kamer naar het pleidooi voor een soepeler regeling zette de regeringscoalitie van Rutte III even onder hoogspanning. Het CDA manoeuvreerde tussen het aanvankelijke ‘nee’ van de VVD en de inspanningen van D66 en ChristenUnie om snel zaken te doen.

‘Dat was politiek bijzonder risicovol’, aldus Buma. ‘Het leidde tot twee heel heftige weken. Maar ik durf hier te zeggen dat ik trots ben op het bereikte akkoord. Er is zekerheid voor kinderen die al zo lang in onzekerheid waren, het geeft gezinnen een plek in onze samenleving. En tegelijkertijd nemen we maatregelen om in de toekomst nieuwe schrijnende gevallen te voorkomen. Ook hier ligt de waarheid in het midden.’

Kleine luyden

Buma greep het voorbeeld aan om zijn partijgenoten op te roepen tot meer zelfbewustzijn. ‘Het debat wordt gekaapt door de flanken. Vanaf de zijlijn een afgewogen compromis kapot maken is makkelijker dan het ongeschonden de eindstreep te laten halen. (…) Voor het CDA ligt de waarheid in de dagelijkse levens van al die gewone Nederlanders die veilig willen leven, die een hekel hebben aan schreeuwers, die naar elkaar omzien. De kleine luyden van deze tijd. Zij worden niet gehoord, zij blijven verweesd achter. Als het politieke midden zich in een hoekje laat drijven, is er voor deze mensen geen antwoord meer.’

Het compromis over het kinderpardon nam ook meteen spanning weg van het congres in Amsterdam. Daar leek het verzet binnen de partij tegen de vorige regeling tot een uitbarsting te komen, maar dat probleem is nu voorlopig uit de wereld. De resoluties van de leden die zaterdag nog wel werden ingediend, zijn nu door de partijtop overgenomen als een ondersteuning van de koers van de partij.

Ook in het klimaatbeleid lijken de fractie en het partijkader op één lijn te zitten. Een ledenresolutie die eiste dat het aanstaande klimaatbeleid van het kabinet ‘haalbaar en betaalbaar moet zijn voor gezinnen en ondernemers’, werd door Buma in zijn speech al bij voorbaat aanvaard. ‘Ons uitgangspunt is rentmeesterschap. Dat is een morele verantwoordelijkheid. Vanuit ons ideaal van publieke gerechtigheid en solidariteit staan we voor een aanpak die iedereen kan meemaken. We gaan de doelen halen. Met de Nederlanders, niet tegen de Nederlanders.’