Buma: laat gele hesjes meepraten over klimaatbeleid

Mensen demonstreren in gele hesjes op het Plein in Den Haag in navolging van de demonstraties in Frankrijk en België uit onvrede tegen hoge prijzen voor eten en brandstof. Beeld Freek van den Bergh

De Franse volksopstand is aangewakkerd door woede over accijnsverhogingen, volgens de Franse regering nodig om milieumaatregelen te bekostigen. Dergelijke maatregelen worden ook in Nederland voorbereid. Die komen in het klimaatakkoord, dat komend voorjaar wordt verwacht.

Buma neemt daar een voorschot op. Hij vindt dat de klimaattafels, waaraan allerlei belangengroepen overleggen, rekening moeten houden met het draagvlak onder de bevolking. ‘Betrek de mensen die de lasten moeten dragen bij het overleg’, zegt de CDA-leider. ‘De tafels zelf bepalen wie bij het gesprek wordt betrokken. Een onderzoek naar de haalbaarheid van de maatregelen kan heel goed deel uitmaken van hun werk.’

Veelgehoorde kritiek op de klimaattafels is dat critici doorgaans niet worden uitgenodigd om mee te praten. Tegenstanders van windmolens of voorstanders van kernenergie zitten niet aan tafel. ‘Het zou niet onverstandig zijn die er ook bij te betrekken’, vindt Buma. ‘We spreken hier over langjarig beleid. Dan heb je de taak zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten.’

Buma ziet de opstand van de gele hesjes in Frankrijk als iets wat ook in Nederland niet uit te sluiten is. ‘De elite maakt zich zorgen om het eind van de wereld, wij komen de maand niet door – die kreet van de gele hesjes maakt een kloof zichtbaar. Er zit ook hier een diepere onvrede, dat voelen we. De klimaattafels dragen daar mede verantwoordelijkheid voor. Er is een elite die wil vergroenen, en er is het volk dat zegt: makkelijk praten als je zelf in een gesubsidieerde Tesla rijdt. Die afstand moet je overbruggen.’